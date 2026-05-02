Τραγωδία στην Ερμούπολη: Νεκρός σε τροχαίο 25χρονος μοτοσικλετιστής

H μηχανή μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
Σοκ στη Σύρο μετά από τροχαίο δυστύχημα χθες (02.05.2026) στην Ερμούπολη. Ένας μοτοσικλετιστής, ηλικίας μόλις 25 ετών, δυστυχώς, έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το τροχαίο συνέβη όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκε με αυτοκίνητο επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου λίγο πιο πάνω από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, στο ύψος της Καθολικής Επισκοπής.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός της μηχανής υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα.

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο μοτοσικλετιστής κατέληξε μετά από λίγη ώρα.

Οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

