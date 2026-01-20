Ελλάδα

Αλεπού έκοβε βόλτα σε δρόμους στο Παγκράτι – Δείτε εικόνες

Εμφανίστηκε κοντά στην πλατεία Βαρνάβα, ένα πολυσύχναστο μέρος στο Παγκράτι
Αντιμέτωποι με μία μικρή έκπληξη βρέθηκαν κάτοικοι στο Παγκράτι, όταν είδαν μία αλεπού να κόβει βόλτα στους δρόμους.

Η αλεπού περιφερόταν μέρα μεσημέρι στο Παγκράτι, με τους κατοίκους να καταγράφουν τη βόλτα του άγριου ζώου που πιθανότατα έψαχνε για τροφή.

Σύμφωνα με ανάρτηση σε ομάδα στο Facebook, το άγριο ζώο εμφανίστηκε στην κορυφή της σκάλας στην οδό Άγρας, σε απόσταση αναπνοής από την πολυσύχναστη πλατεία Βαρνάβα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται αλεπού στην περιοχή, παραμένει ωστόσο άγνωστο αν πρόκειται για το ίδιο ζώο, ή οι αλεπούδες θα έχουν αγαπημένο στέκι την πολυπληθή συνοικία πλέον.

Πολλές φορές πλέον, άγρια ζώα όπως οι αλεπούδες, ή ακόμη και αγριογούρουνα, μπαίνουν μέσα στις πόλεις ακόμη και στο λεκανοπέδιο προς αναζήτηση τροφής.

