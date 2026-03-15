Ελλάδα

Αλλαγή ώρας 2026: Ποια Κυριακή του Μαρτίου πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

Την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, δηλαδή στις 03:30 τα ξημερώματα της 29ης Μαρτίου, τα ρολόγια θα δείξουν 04:00
Αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή της θερινής περιόδου καθώς την Κυριακή 29 Μαρτίου έχουμε ακόμη μία αλλαγή ώρας, την πρώτη μέσα στο 2026.

Έτσι, στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής τα ρολόγια θα δείξουν 04:00, με αποτέλεσμα να χάσουμε μία ώρα ύπνου. Η ημέρα σταδιακά μεγαλώνει περισσότερο και έτσι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το φυσικό φως στο έπακρο.

Η επόμενη αλλαγή ώρας θα έρθει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, οπότε και θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω, κερδίζοντας μία ώρα ύπνου.

Αξίζει να αναφερθεί πως οι έξυπνες συσκευές (κινητά, υπολογιστές και ρολόγια) προσαρμόζονται αυτόματα, εφόσον είναι σωστά ρυθμισμένη η ζώνη ώρας και υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι μοναδικές αλλαγές που πρέπει να κάνετε εσείς είναι στα αναλογικά ρολόγια, στους φούρνους, στα ξυπνητήρια ή στα ρολόγια αυτοκινήτων.

Για ποιον λόγο αλλάζουμε την ώρα

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται ενιαία σε όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο, η θερινή ώρα ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και η χειμερινή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Στόχος αυτής της κοινής ρύθμισης είναι ο συγχρονισμός των μετακινήσεων, των αγορών, των υπηρεσιών και συνολικά της οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας κοινό πλαίσιο ώρας σε ολόκληρη την Ένωση.

Η αλλαγή της ώρας επηρεάζει τον ύπνο, προκαλώντας αίσθημα τζετ λαγκ, κόπωση και υπνηλία. Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται συνήθως 5 ημέρες έως 2 εβδομάδες για να προσαρμοστεί πλήρως, μέσα από σταδιακή αλλαγή στο πρόγραμμα ύπνου και στις καθημερινές συνήθειες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
72
71
53
33
32
6
Newsit logo
Newsit logo