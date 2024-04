Αναγκαστική προσγείωση Boeing 737 στο Ελευθέριος Βενιζέλος – Μπήκαν πουλιά σε έναν από τους κινητήρες

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 737 έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καθώς, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία μπήκαν πουλιά στους κινητήρες του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για αεροσκάφους Boeing 737 της εταιρείας Transavia το οποίο εκτελούσε την πτήση Αθήνα – Παρίσι.

Πρόκειται για την πτήση TO3521 που αναχώρησε στις 15.20 από το Ελευθέριος Βενιζέλος με 181 επιβαίνοντες.

Προορισμός ήταν το Ορλί του Παρισιού…

Ο πιλότος φέρεται να δήλωσε ότι σε έναν από τους κινητήρες του αεροσκάφους, μπήκαν πουλιά.

Δείτε την πορεία του αεροσκάφους:

#TO3521 from Athens (ATH) to Paris (ORY) is squawking 7700, indicating a general emergency. Reason currently unknown. https://t.co/gumChdkCxf



More info on ‘squawking 7700’ here. https://t.co/CRoOOMhDKB pic.twitter.com/qoA4TDIb9G