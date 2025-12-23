Άνω Λιόσια: Έκρυβαν 4 όπλα στο σπίτι τους – Το ένα ήταν κλεμμένο εδώ και 20 χρόνια

Έρευνα που έγινε σε σπίτι στα Άνω Λιόσια το μεσημέρι του Σαββάτου 20.12.2025, οι αστυνομικοί έβγαλαν λαβράκι καθώς βρήκαν τέσσερα όπλα το ένα από τα οποία είχε δηλωθεί ως κλεμμένο το 2005.

Με τη βοήθεια της ΟΠΚΕ, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν από το σπίτι στα Άνω Λιόσια, ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 21 σφαίρες, ένα δίκαννο που είχε δηλωθεί κλεμμένο από το 2005 στον Ασπρόπυργο, μία καραμπίνα με σβησμένο αριθμό και ένα αεροβόλο με διόπτρα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 71, 48 και 44 ετών, τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με κατηγορίες για παράνομη κατοχή όπλων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής εντοπίστηκαν -4- όπλα σε οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, μεσημβρινές ώρες της 20-12-2025.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- άτομα, 71χρονος, 48χρονος και 44χρονη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων αναφορικά με οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων όπου αποθηκεύονται όπλα.

Στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. εντοπίστηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα και -21- φυσίγγια,

δίκαννο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το 2005 από την περιοχή του Ασπροπύργου,

καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό και

αεροβόλο όπλο με ενσωματωμένη διόπτρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.