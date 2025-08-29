Ανώγεια: Γαζωμένο βρήκε 63χρονος το σπίτι του κατά την επιστροφή του από διακοπές

Εμβρόντητος έμεινε 63χρονος άνδρας στα Ανώγεια, όταν επιστρέφοντας χθες (28/08/2025) στο σπίτι του από διακοπές, το βρήκε… γαζωμένο!

Ο 63χρονος άνδρας, σύμφωνα με εφημερίδα των Ανωγείων (anogi.gr),κατά την επιστροφή του από τις καλοκαιρινές διακοπές, είδε το σπίτι του να έχει γαζωθεί από τέσσερις σφαίρες, με τις δύο εξ αυτών να έχουν μπει στο εσωτερικό της οικίας του.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο άρθρο, από το σπίτι, εκτός των ιδιοκτητών, απουσίαζαν και τα δύο παιδιά τους που είναι φοιτητές.

Ο 63χρονος κατήγγειλε το περιστατικό στις Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες και κίνησαν τις διαδικασίες για να βρουν τους υπαίτιους.

Οι σφαίρες, αφού διαπέρασαν την μπαλκονόπορτα, έφτασαν στο σημείο να τρυπήσουν το καλοριφέρ της οικείας, το πόδι μιας καρέκλας, ενώ οι υπόλοιπες καρφώθηκαν στον τοίχο στον δεύτερο όροφο.

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω διάφορες με οποιονδήποτε άνθρωπο για να προχωρήσει σε τέτοια πράξη και να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον μου.

Πιστεύω ότι το γεγονός αφορά ανήλικους μέσα από το αυτοκίνητο εν κινήσει ο οδηγός και με το αριστερό χέρι έξω από το αμάξι πυροβολούσε και το όπλο ίσως του έφυγε και κλώτσησε και οι σφαίρες έφυγαν ανεξέλεγκτα προς το σπίτι μου.

Ευτυχώς λείπαμε όλοι καθώς αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο σπίτι κινδύνευε άμεσα η ζωή τους.

Θέλω να ακούσουν το γεγονός ότι γονείς και επιτέλους να πάρουν τα όπλα και τα αμάξια από τα χέρια των ανηλίκων παιδιών τους. Τα όπλα δεν είναι παιχνίδια για να τα κρατούν κάποιοι που ούτε να τα χειριστούν ξέρουν και ακόμα χειρότερα να τα έχουν όταν έχουν καταναλώσει αλκοόλ.

Ελπίζω να μην δούμε χειρότερα στο μέλλον,» δήλωσε στην anogi.gr ο 63χρονος άνδρας.