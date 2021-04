Ο Σταύρος Καφούνης και ο Βασίλης Κορκίδης μιλούν στο newsit.gr για τον τρόπο που θα επαναλειτουργήσει το λιανεμπόριο, για τα εμπορεύματα (και τις τιμές τους) που θα αντικρίσει το κοινό στις βιτρίνες αλλά και για το τι θα συμβεί με τους εργαζόμενους γονείς στα καταστήματα.

Μετά από δύο μήνες με κατεβασμένα ρολά, η αγορά επανεκκινεί από την προσεχή Δευτέρα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να στέλνουν μήνυμα στο 13032 με το ονοματεπώνυμό τους και με αυτό το μήνυμα και έχοντας μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο θα μπορούν για τρεις ώρες να κάνουν τα ψώνια τους είτε με click in shop (δηλαδή μέσα στο κατάστημα), είτε με click away (έξω από αυτό). Υπενθυμίζεται ότι στο click away οι αγορές γίνονται μόνο με κάρτα.

Μιλώντας στο newsit.gr,ο πρόεδρος του «Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών», Σταύρος Καφούνης, λέει πως η επανεκκίνηση της αγοράς ήταν ζήτημα….ζωής και θανάτου για τους εμπόρους και πως οι μικρότεροι παίκτες θα χρειαστούν βοήθεια για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εποχής και των καταναλωτών.

Όπως εξηγεί: «Το άνοιγμα της Δευτέρας είναι για εμάς μια μεγάλη ανάσα. Άλλωστε, αυτή η ημερομηνία ήταν η κόκκινη γραμμή που είχαμε θέσει για την επαναλειτουργία μας. Είμαστε σίγουροι ότι το λιανεμπόριο θα λειτουργήσει για άλλη μια φορά με απόλυτη ασφάλεια και θα αποτελέσει το παράδειγμα για να ανοίξουν μετά και οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Η αρχή θα γίνει με πολύ καλές τιμές και προσφορές και ειδικά στα εμπορεύματα των περασμένων σεζόν θα υπάρχει σχεδόν εκποίηση. Τα μικρότερα καταστήματα θα χρειαστούν βέβαια βοήθεια για να προμηθευτούν νέο εμπόρευμα, γι’ αυτό έχουμε ζητήσει στην επιστρεπτέα προκαταβολή 7 να γίνει επιχορήγηση του αδιάθετου εμπορεύματος».

Τι αναμένουν ο έμποροι να συμβεί με click in shop/click away και τι εμπορεύματα θα υπάρχουν στις βιτρίνες

«Η πρώτη εβδομάδα θα είναι δοκιμαστική», μας λέει με τη σειρά του ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος της «Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας» και προσθέτει: «Άλλωστε, click in shop και click away δεν θα φέρουν το αποτέλεσμα που περιμένουμε. Μόνο η κανονική λειτουργία της αγοράς θα μας βοηθήσει να επανακάμψουμε. Είναι όμως μια αρχή. Δεν γινόταν και αλλιώς με αυτό το επιδημιολογικό φορτίο. Περιμένουμε ότι στις 12 ή το αργότερο στις 19 Απριλίου, θα μπορούν τα καταστήματα να λειτουργήσουν χωρίς περιορισμούς».

Ο ίδιος, όπως και ο κος Καφούνης, πιστεύουν ότι το κοινό θα προτιμήσει σε συντριπτικό βαθμό το click in shop έναντι του click away δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα με το sms και το τρίωρο για αγορές. Όπως μάλιστα σημειώνει και ο ίδιος: «από τις περασμένες φορές που λειτούργησε η αγορά με click away φάνηκε ότι το ποσοστό των επιστροφών σε ρούχα και παπούτσια έφτανε στη συνέχεια το 35% με 40%».

Όσο για το τι εμπορεύματα θα δει ο κόσμος στις βιτρίνες η εικόνα σύμφωνα με τον κο Κορκίδη, θα είναι μάλλον η εξής: οι μεγάλες αλυσίδες θα λανσάρουν κατά βάση καινούριο εμπόρευμα. Τα μικρά μαγαζιά όμως, που δεν έχουν ρευστοποιήσει ακόμα το προηγούμενο εμπόρευμα, θα προχωρήσουν σε μεγάλες προσφορές για να μπορέσουν να προχωρήσουν στη συνέχεια σε αγορές των ανοιξιάτικων συλλογών. Αυτά τα καταστήματα θα έχουν και νέο εμπόρευμα αλλά όχι ακόμα σε μεγάλο βαθμό. Θα υπάρχουν δηλαδή αγορές δύο ταχυτήτων.

Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους γονείς σε καταστήματα

Για το σημαντικό ζήτημα της εργασίας των γονιών που έχουν παιδιά σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης (η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών δηλαδή) ο κος Κορκίδης λέει τα εξής: «κατ’ αρχάς, όπως και τις περασμένες φορές, οι εργαζόμενοι θα δικαιούνται αναστολή ή μερική αναστολή. Στο δια ταύτα, το τελικό ‘μείγμα’ των εργαζόμενων μέσα στο κατάστημα θα γίνει για άλλη μια φορά με αμοιβαία συνεργασία όλων των μερών, έτσι ώστε να διευκολυνθούν όλοι. Άλλωστε, για όσο ισχύει το click away/click inside, ο περιορισμός για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων σε συγκεκριμένα τετραγωνικά (1 άτομο ανά 25 τμ), μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι, περιορίζει εξ αντικειμένου και τον αριθμό των τελευταίων μέσα σε ένα κατάστημα.

Αυτό, μπορεί να εξυπηρετεί για την ώρα στο τι θα κάνει ένας καταστηματάρχης με τους εργαζόμενούς του, όμως την ίδια στιγμή, με λιγότερους υπαλλήλους λόγω περιορισμού, δημιουργούνται προβλήματα στην εξυπηρέτηση του κοινού, κι αυτό είναι κάτι που το είδαμε τις προηγούμενες φορές».

Σε κάθε περίπτωση, απ’ οτι φαίνεται, το ζήτημα των εργαζόμενων γονιών αντιμετωπίζεται σε κάθε επιχείρηση εκ των έσω, με υπαλλήλους και ιδιοκτήτες να συνεννοούνται ομαδικώς, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Άλλοι μπαίνουν σε καθεστώς αναστολής (ολικής ή μερικής), όσοι εργάζονται σε διοικητικά πόστα μπαίνουν συνήθως σε καθεστώς τηλεργασίας, άλλοι δουλεύουν εκ περιτροπής, άλλοι με μειωμένο ωράριο, κ.ο.κ. Όπως λέει και ο κος Κορκίδης: «λύσεις υπάρχουν και οι εργαζόμενοι προστατεύονται εργασιακά από ρήτρες».

Ρεπορτάζ: Δήμητρα Τριανταφύλλου