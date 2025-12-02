Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Πολύωροι αποκλεισμοί, ενισχύονται τα μπλόκα – «Επενδύουμε χωρίς να ξέρουμε αν θα πάρουμε τα λεφτά μας πίσω»

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα και σήμερα Τρίτη (02.12.2025), ενισχύοντας με τρακτέρ τα μπλόκα που έχουν σχηματιστεί σε Νίκαια, Ε65 και Μάλγαρα, ως αντίδραση για την ακρίβεια και τις μειωμένες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η χώρα τις τελευταίες τρεις ημέρες παραλύει από τα αγροτικά μπλόκα που ενισχύονται καθημερινά σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας εκτάσεις χιλιομέτρων. Οι παραγωγοί που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις κάνουν λόγο για αδιέξοδο, ασφυκτικό κόστος παραγωγής και έλλειψη προοπτικής. Μάλιστα, οι αγρότες αναμένεται να καθορίσουν μέσα από συνέλευση τις δράσεις τους για τις επόμενες μέρες.

Τα αγροτικά μπλόκα έχουν αναπτυχθεί στα διόδια των Μαλγάρων, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς, την Πέλλα, την Ημαθία, τον Έβρο και την Λάρισα. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Την ίδια ώρα, αγρότες και σε άλλες περιοχές, όπως στη Δυτική Ελλάδα «ζεταίνουν» τα τρακτέρ τους για να συμμετάσχουν και αυτοί στην τεράστια κινητοποίηση.

Σε τετράωρο αποκλεισμό και της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας -και στα δύο ρεύματα, προχώρησαν από τη 1 μετά το μεσημέρι, αγρότες της ευρύτερης περιοχής, με 100 τρακτέρ.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του αγροτικού μπλόκου που στήθηκε στην είσοδο της Χαλκηδόνας από χθες οπότε και έγινε συμβολικός αποκλεισμός μίας ώρας (από τις 14.30), ανέφερε ότι δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ, όπως τόνισε, το μπλόκο ολοένα και ενισχύεται.

Επενδύουμε χωρίς να ξέρουμε αν θα πάρουμε τα λεφτά μας πίσω: Τρείς αγρότες μιλούν newsit.gr

Τρεις άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα εξηγούν στο Newsit.gr γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να βγουν στους δρόμους. Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία: Οι τιμές πώλησης των προϊόντων πέφτουν, το κόστος παραγωγής ανεβαίνει, οι επιδοτήσεις καθυστερούν, ενώ οι εισαγωγές — πολλές φορές χωρίς ελέγχους — ρίχνουν κι άλλο τις τιμές. Την ίδια στιγμή, οι κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι οι ασθένειες θερίζουν τα κοπάδια, με τους ίδιους να δηλώνουν ότι η Πολιτεία δεν προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις.

«Μας κοροϊδεύουν», λέει ο Χρήστος Μουρτζιός, 33 ετών, αγρότης. Περιμένω χρήματα από το καλοκαίρι και η προκαταβολή που έπρεπε να δοθεί τον Οκτώβρη δεν έχει δοθεί. Η δουλειά μου είναι στα χωράφια, όχι στη γραφειοκρατία, κι όμως φάγαμε όλο το καλοκαίρι μαζεύοντας ΑΤΑΚ, χαρτιά και λύνοντας κληρονομικά για τα χωράφια που νοικιάζουμε. Δεν υπάρχει πραγματική στήριξη· επενδύουμε χωρίς να ξέρουμε αν θα πάρουμε πίσω τα λεφτά μας. Θέλω να φτιάξω θερμοκήπια και περιμένω 1,5 χρόνο την προκήρυξη. Έτσι πώς να μείνουν οι νέοι στον αγροτικό τομέα; Αν δεν έχεις “πλάτη”, δεν μπορείς να σταθείς. Πιστεύω ότι οι μεγάλες καλλιέργειες έχουν τελειώσει εδώ· η λύση είναι τα κηπευτικά και η κτηνοτροφία, αν βοηθήσει το κράτος. Όλη αυτή η πίεση περνάει και στην οικογένειά μου· στερούμαι χρόνο από τα παιδιά μου για να κρατήσω τη δουλειά όρθια, λέει στο Newsit.gr.

Παράλληλα, η Ευαγγελία Πατίκα, 44 ετών, αγρότισσα, περιγράφει πώς η πίεση αυτή επηρεάζει την καθημερινότητά της και την επιχείρησή της: «Δεν μεγάλωσα με όνειρο να γίνω αγρότισσα, αλλά η δουλειά προέκυψε και την αγάπησα. Σεβόμαστε τον κόπο των δικών μας και προσπαθούμε να εξελίξουμε την επιχείρηση, αλλά οι συνθήκες έχουν γίνει ασφυκτικές. Τα κόστη είναι τεράστια, ο εκσυγχρονισμός αδύνατος, τα εισαγόμενα προϊόντα μάς “πνίγουν” χωρίς ελέγχους και η δική μας παραγωγή μένει συχνά αδιάθετη. Παράλληλα, λείπω πολλές ώρες από το σπίτι· η κόρη μου βλέπει πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά και δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Το επάγγελμα δεν είναι πια βιώσιμο· βάζουμε κεφάλαιο και ελπίζουμε απλώς να επιβιώσουμε. Με εξοργίζει περισσότερο ότι επιτήδειοι παίρνουν επιδοτήσεις που δικαιούμαστε εμείς. Μειώνω τις παραγωγές όσο αντέχω, γιατί τα εργατικά χέρια είναι πανάκριβα και τα έξοδα συνεχώς ανεβαίνουν. Θα συνεχίσω όσο αντέχει το σώμα και η ψυχή μου», λέει στο Newsit.gr.

Η αφήγηση ολοκληρώνεται με τον Στέλιο Βογιατζή, 48 ετών, κτηνοτρόφο και πρώην Γενικό Γραμματέα της ΠΕΝΑ, ο οποίος περιγράφει την κατάσταση στον κλάδο της κτηνοτροφίας: «Είμαι 10ης γενιάς κτηνοτρόφος, γεννημένος μέσα στα ζώα· η δουλειά αυτή είναι κομμάτι της ζωής και της οικογένειάς μου. Σήμερα όμως η κατάσταση είναι απελπιστική. Τα ζώα μας χρειάζονται εμβολιασμό για ευλογιά και καταρροϊκό πυρετό, αλλά η πολιτεία μάς βάζει εμπόδια, ενώ πολλοί συνάδελφοι χάνουν κοπάδια. Χρωστάμε παντού, δεν υπάρχει ρευστότητα και οι κοινοτικές ενισχύσεις δίνονται καθυστερημένα και μειωμένες, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε ούτε να σπείρουμε. Παράλληλα, οι τιμές των προϊόντων έχουν πέσει έως και 50%, ενώ στα ράφια οι τιμές μένουν ψηλά. Γι’ αυτό παλεύουμε – όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλη την κοινωνία. Αγαπώ τη δουλειά μου και δεν θα την άφηνα, όμως τα παιδιά μου δεν έχουν μέλλον σε αυτόν τον κλάδο. Με τις πολιτικές του Green Deal και την πίεση που ζούμε, βλέπω τα πράγματα να πηγαίνουν προς το χειρότερο», λέει στο Newsit.gr.

Οι φωνές των αγροτών και των κτηνοτρόφων δεν είναι απλώς συνθήματα σε ένα μπλόκο. Είναι η αγωνία ενός κλάδου που στηρίζει τη χώρα και τώρα αισθάνεται ότι χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Οι άνθρωποι που βγάζουν το ψωμί της Ελλάδας στους αγρούς και στα μαντριά έχουν ένα κοινό αίτημα: Να μπορούν να ζήσουν από τη δουλειά τους. «Και όσο δεν βρίσκουν λύση, τα τρακτέρ θα μένουν στους δρόμους — όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη», ξεκαθαρίζουν.

Ενισχύονται τα μπλόκα σε Νίκαια, Καρδίτσα και Μάλγαρα

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ενισχύουν το μπλοκ τους στον κόμβο της Νίκαιας, με τον αριθμό να αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 τρακτέρ που κρατούν κλειστή την Εθνική οδό και στα δύο ρεύματα. Με διαμαρτυρία στο κέντρο της Λάρισας, «μπαίνουν στον χορό» των κινητοποιήσεων και οι κτηνοτρόφοι, πολλοί από τους οποίους έριξαν γάλα, άχυρο και ζωοτροφές στην κεντρική πλατεία της πόλης ως ένδειξη αγανάκτησης.

Οι κτηνοτρόφοι, μπήκαν κορνάροντας με τα αγροτικά οχήματα τους στην πλατεία και στη συνέχεια φτάνοντας μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο έχυσαν γάλα, και έριξαν ζωοτροφές και μπάλες με άχυρο, σε μια συμβολική ενέργεια ανάδειξης των οξυμένων προβλημάτων της κτηνοτροφίας. Αμέσως μετά κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο της Νίκαιας προκειμένου να ενωθούν και να συμπαρασταθούν στους αγρότες στο εκεί μπλόκο.

Παράλληλα, οδηγοί ταξί ανήγγειλαν «επίσκεψη αλληλεγγύης» στο μπλόκο της Νίκαιας. Στη Θεσσαλία, αναμένεται και τρίτο μπλόκο, καθώς μετά τη Νίκαια και την Καρδίτσα, προετοιμάζονται και οι αγρότες των Τρικάλων στον κόμβο του Μεγαλοχωρίου.

Στο μπλόκο βρέθηκαν ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Ο Ε65 θα παραμείνει κλειστός για όσο χρειαστεί»

Έξω από την Καρδίτσα το μπλόκο στον Ε65 εκτείνεται πλέον σε μήκος 2 χιλιομέτρων με 1500 – 2.000 τρακτέρ και οι αγρότες δηλώνουν ότι ήρθαν για να μείνουν, όσο χρειαστεί δηλαδή μέχρι να βρεθούν λύσεις. Μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι, είναι επί ποδός, ενώ η φράση «χρωστάμε παντού», συνοδεύει την απόφαση για στρατηγική κλιμάκωση.

Την τεράστια απόκλιση τιμών από το χωράφι στο ράφι, αλλά και την «επιστροφή των κλεμμένων του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπενθυμίζουν από τη λίστα των αιτημάτων τους οι Θεσσαλοί αγρότες, όπως και το να υπάρξει ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω χαμηλών τιμών ειδικά στο βαμβάκι και στο σιτάρι αλλά και λόγω της ευλογιάς. Στην ατζέντα των καθημερινών συσκέψεων οι αγρότες προτάσσουν και το κόστος παραγωγής λόγω του πετρελαίου αλλά και του ρεύματος.

Τρακτέρ και στο τελωνείο Ευζώνων

Και στην Εγνατία Οδό νέο μπλόκο αποφάσισαν να σχηματίζουν οι αγρότες στον κόμβο της Κουλούρας στην Ημαθία. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων. Επίσης, προηγήθηκε ο αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στο τελωνείο των Ευζώνων. Αγρότες του νομού Κιλκίς προχώρησαν με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου του τελωνείου. Η αστυνομία είχε δημιουργήσει φραγμό, ωστόσο οι αγρότες, που γνωρίζουν καλά την περιοχή, κατάφεραν μέσα από χωράφια να περάσουν και να κλείσουν την είσοδο του τελωνείου.

Πολύ μεγάλο μπλόκο αποφάσισαν και για το τελωνείο των Κήπων, αγρότες του Έβρου όπου επί ποδός βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι. Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι σήμερα το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Σήμερα επίσης, αναμένεται να διευκρινιστεί πότε και ποιες ώρες θα γίνονται οι αποκλεισμοί και αν θα είναι στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σε «ρυθμό» κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι αγρότες στη Δυτική Ελλάδα

Έπειτα από γενικές συνελεύσεις που πραγματοποίησαν κατά τόπους, οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας έδωσαν ραντεβού για την Τετάρτη το μεσημέρι στο φανάρι της Κάτω Αχαΐας, στην παλιά εθνική οδό με τα τρακτέρ τους, για γενική συνέλευση και πιθανό αποκλεισμό του δρόμου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα.

Την ίδια μέρα αγρότες από τη Βόνιτσα δίνουν ραντεβού στις 11 το πρωί για αποκλεισμό του δρόμου Βόνιτσας – Λευκάδας.

Οι αγρότες της Αιγιαλείας την Παρασκευή θα συγκεντρωθούν στις 6 το απόγευμα στη γέφυρα του ποταμού Σελινούντα, με πιθανή την εμφάνισή τους για λίγο και στην Ολυμπία οδό.

Τέλος αγρότες από την Αιτωλοακαρνανία, καλούν το Σάββατο σε συγκέντρωση στον κόμβο του Αγγελόκαστρου, στην είσοδο της Ιόνιας οδού. Ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, και οι αγρότες στα Γρεβενά «ζεσταίνουν» τα τρακτέρ τους και ετοιμάζονται να κατέβουν και αυτοί στις τεράστιες κινητοποιήσεις.

«Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία», το μήνυμα της κυβέρνησης

«Επειδή εξαλείφουμε το περιττό βάρος και τη διαφθορά από το σύστημα, οι πραγματικοί αγρότες θα λάβουν περισσότερα χρήματα, καθώς το συνολικό ποσό παραμένει το ίδιο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταρρύθμισης που μπορεί να είναι επώδυνη βραχυπρόθεσμα, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι το σωστό», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Λονδίνο.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόνισε ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών». «Οι επιδοτήσεις με μια καθυστέρηση περίπου ενός μηνός, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δίνει περισσότερα χρήματα ακόμη και από τις προηγούμενες χρονιές. Η πλήρης εξόφληση θα γίνει εντός Δεκεμβρίου με μια διαδικασία η οποία στο τέλος του έτους θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, γιατί αυτό είναι το χρέος προς την Πολιτεία».

«Θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την στήριξη των αγροτών» επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη. «Ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας των μεγάλων πληρωμών, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να είμαστε εντάξει με τα χρονοδιαγράμματα και με το νέο σύστημα», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση

Έντονη είναι η κριτική που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο θέμα της αντιμετώπισης των αγροτών και κτηνοτρόφων από πλευράς κυβέρνησης. Για εμπαιγμό των αγροτών μίλησε από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης και τόνισε την στήριξη του ΠΑΣΟΚ: «Καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας της χώρας, έχει μειωθεί η παραγωγή κόκκινου κρέατος 30%, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 40% και χρωστάει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα 3,4 δισ», ανέφερε.

Από τα Μάλγαρα ο Σωκράτης Φάμελλος επέκρινε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς: «Έχουμε τον αυταρχισμό και την ωμή βία κατά αγροτών. Οι κινητοποιήσεις πρέπει να είναι ειρηνικές και η Κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις», τόνισε.

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με την καταστολή και τα ΜΑΤ θα βάλει εμπόδιο στον μαζικό ξεσηκωμό στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, είναι βαθιά γελασμένη», τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε: «Έχουμε την κυβέρνηση η οποία στέλνει τα ΜΑΤ και με δακρυγόνα προσπαθεί να διαλύσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Επαναλαμβάνω, εξαπάτηση και ντροπή».

«Καλούμε την Ελληνική Αστυνομία να κάνει ότι έκαναν Γάλλοι και Ιταλοί αστυνομικοί. Μην χτυπάτε τους αγρότες, δεν είναι εχθροί των Ελλήνων», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Η κυβέρνηση είναι για άλλη μία φορά υπόλογη και εκτεθειμένη για την ακραία αστυνομική βία», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση και καλεί τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη Βουλή να απαντήσει για την αστυνομική βία κατά των αγροτών.