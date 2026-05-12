Απεργία 13 Μαΐου: Κανονικά θα κινηθούν τα ΜΜΜ – Κλειστές μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες

Διευκρινήσεις για την πανελλαδική απεργία που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, έκανε σήμερα (12.05.2026) η ΑΔΕΔΥ, ξεκαθαρίζοντας πως τα ΜΜΜ θα κινηθούν κανονικά καθώς στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν μόνο εργαζόμενοι του δημοσίου.

Στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ διευκρινίζει πως τα ΜΜΜ δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και έτσι οι εργαζόμενοι τους δεν θα συμμετάσχουν στην μεγάλη απεργία. Τονίζει μάλιστα πως οι κινητοποιήσεις δεν θα επηρεάσουν την «κανονική» τους λειτουργία.

Παρ’ όλ’ αυτά, οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές, καθώς οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται να κατέβουν στην συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Στην απεργία αναμένεται να συμμετάσχουν συνδικάτα και ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα, ενώ η ΑΔΕΔΥ έχει απευθυνθεί κάλεσμα σε εργαζόμενους πολλών κλάδων, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται:

η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με βάση το αυξημένο κόστος ζωής η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, η ενίσχυση και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων

Επίσης οι δημόσιοι υπάλληλοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, όπως ο νέος πειθαρχικός κώδικας κ.α.

Αν και στην απεργία θα συμμετάσχουν και εκπαιδευτικοί, τα σχολεία δεν αναμένεται να παραμείνουν πλήρως κλειστά. Αναμένεται να υπάρξουν κενά και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα καθώς αρκετοί δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.