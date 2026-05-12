Ηράκλειο: Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου – Στα δικαστήρια η μητέρα και ο πρώην σύντροφος της

Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη - Το χρονικό της τραγωδίας, η συστηματική κακοποίηση του παιδιού και τα τεστ που απέδειξαν πως οι βλάβες είναι μη αναστρέψιμες
Λίγο πριν τις 09:00 το πρωί της Τρίτης (12.05.2026) και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, έφτασαν στα δικαστήρια Ηρακλείου ο 27χρονη μητέρα του μικρού Άγγελου και ο 45χρονος σύντροφός της που κατηγορούνται για την θανατηφόρα κακοποίηση του 3χρονου παιδιού.

Στο εδώλιο αναμένεται να κάτσει και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου που κατηγορείται για παλαιότερη κακοποίησή του. Η δίκη του είχε διακοπεί στις 17 Μαρτίου και συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις μαρτύρων που θα ρίξουν περισσότερο «φως» στην υπόθεση που συντάραξε τόσο το Ηράκλειο όσο και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η 27χρονη και ο 45χρονος κατηγορούνται ότι χτυπούσαν καθημερινά είτε με τα χέρια και τα πόδια τους είτε με ρόπαλα το 3χρονο παιδί, που μετά από ημέρες νοσηλείας του στο νοσοκομείο, κρίθηκε εγκεφαλικά νεκρός.

Το παιδί υπέστη πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, στο σώμα και στη γενετική περιοχή, ενώ έφερε και εγκαύματα από τσιγάρα. Η κόλαση που έζησε ο Άγγελος ξεκίνησε από όταν ήταν 1 χρόνου.

Μάλιστα κατηγορούνται πως τραβούσαν σε βίντεο και φωτογραφίες τα τραύματά του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η αποκάλυψη της κόλασης που ζούσε ο Άγγελος έγινε στις 26 Ιανουαρίου 2025, όταν το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για ένα βαριά τραυματισμένο παιδί σε σπίτι στη Θέρισσο Ηρακλείου.

Ο μικρός Άγγελος μεταφέρθηκε αμέσως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με τα τραύματά του να δείχνουν από την πρώτη στιγμή στους γιατρούς που είχε πέσει θύμα συστηματικής κακοποίησης.

Αν και οι γιατροί της ΜΕΘ Παίδων έκαναν τιτάνιες προσπάθειες για να τον σώσουν, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Στις 4 Φεβρουαρίου του ίδιου χρόνου, ο Άγγελος κρίθηκε εγκεφαλικά νεκρός και ξεκίνησε η διαδικασία για τη δωρεά των οργάνων του, συγκινώντας το πανελλήνιο.

Οι γιατροί που συμμετείχαν στην λήψη των οργάνων του, κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του μικρού παιδιού που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή.

 Πληροφορίες από creta24.gr

