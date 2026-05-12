Θεσσαλονίκη: 44χρονος χτύπησε και απείλησε τους γονείς του με καραμπίνα – Σώθηκαν χάρη στο panic button

Ο 44χρονος προκάλεσε φθορές μέσα στο σπίτι, σε τρία σταθμευμένα οχήματα, ενώ έβαλε φωτιά και σε αποθηκευτικό χώρο
Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 44χρονος έπειτα από σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος των ηλικιωμένων γονιών του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία φέρεται να πήγε στο σπίτι των γονιών του -ηλικίας 73 ετών ο πατέρας και 67 ετών η μητέρα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Εκεί τους απείλησε, ενώ άσκησε σωματική βία στον πατέρα.

Στη συνέχεια, φαίνεται πως πήρε μια κυνηγετική καραμπίνα από αποθήκη και προσπάθησε να μπει στο σπίτι ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας Θεσσαλονίκης που έφτασαν στο σημείο μετά την ενεργοποίηση της εφαρμογής Panic Button από τον 73χρονο.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, την προηγούμενη ημέρα ο 44χρονος είχε απειλήσει ξανά τους γονείς του, προκαλώντας φθορές μέσα στο σπίτι, σε τρία σταθμευμένα οχήματα, ενώ έβαλε φωτιά και σε αποθηκευτικό χώρο δημιουργώντας υλικές ζημιές.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και μία μεταλλική πίπα καπνίσματος ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά κατασχέθηκαν 25 κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονταν μέσα στο όπλο και τα υπόλοιπα σε αυτοκίνητο, ενώ διαπιστώθηκε ότι κατείχε παράνομα την κυνηγετική καραμπίνα καθώς η άδεια της είχε λήξει και δεν προέβη στην ανανέωση της.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων και ναρκωτικών, όπως επίσης για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

