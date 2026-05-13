Απεργία ΑΔΕΔΥ: Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά τα ΜΜΜ – Τι ισχύει για τα σχολεία

Στην απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, χωρίς όμως να υπάρχει γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων
Σε πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 10.30 το πρωί, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Όπως διευκρίνισε η ΑΔΕΔΥ, η απεργία δε θα επηρεάσει τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) σήμερα, τα οποία δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από αυτή. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ ενημερώνει ότι: «Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, είναι η Πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία, με συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι απεργούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με κάθε σχέση εργασίας, ότι «κλείνουν» οι δημόσιες υπηρεσίες.

Με αφορμή αναρτήσεις «ειδήσεων» διαφόρων Μέσων Ενημέρωσης, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά συνεχώς αναπαράγονται, διευκρινίζουμε ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και επομένως η αυριανή απεργιακή μας δεν θα επηρεάσει την «κανονική» τους λειτουργία. Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.»

Τι ισχύει με τα σχολεία

Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, χωρίς όμως να υπάρχει γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων – Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων – πρέπει να προσέλθουν κανονικά, εκτός αν έχουν ενημερωθεί διαφορετικά από τους εκπαιδευτικούς ή τις σχολικές μονάδες.

Συνήθως, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ενημερώνουν εγκαίρως τους γονείς για τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία.

Η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι στην απεργία συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα και περιορισμένη λειτουργία σε δημόσιες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

