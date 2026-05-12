Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στο σχολείο των δύο μαθητριών

«Απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της ψυχικής υγείας και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας» τονίζει το υπουργείο Παιδείας
Το σημείο της τραγικής πτώσης των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη
Το σημείο της τραγικής πτώσης των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη / EUROKINISSI / Φωτογραφία Σωτήρης Δημητρόπουλος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Τα δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν στο κενό από πολυκατοικία, σοκάροντας το πανελλήνιο, με το ένα να βρίσκει τραγικό θάνατο και το άλλο να χαροπαλεύει.

Το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας του υπουργείου Παιδείας ενεργοποιήθηκε μετά τη γνωστοποίηση του τραγικού περιστατικού με τις δύο μαθήτριες στην Ηλιούπολη και τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία.

Σύμφωνα με άτυπη υπουργική ενημέρωση, διευρυμένο κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ, θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απηύθυνε έκκληση προς όλους για διαχείριση του περιστατικού «με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα».

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μόλις ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός, μετέβη άμεσα, μετά από συνεννόηση με την υπουργό, Σοφία Ζαχαράκη, στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο Βούλας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να υπάρξει συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οικογένειες των μαθητριών.

«Η προστασία της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών των οικογενειών τους και η στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αποτελούν για το υπουργείο Παιδείας απόλυτη προτεραιότητα και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που επηρεάζονται από το τραγικό αυτό γεγονός», αναφέρεται στην άτυπη ενημέρωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
270
171
87
85
59
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo