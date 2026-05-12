Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή η 17χρονη – Στο μικροσκόπιο το γράμμα και τα κινητά των κοριτσιών

Σοκ από τη νέα τραγωδία που σημειώθηκε αυτή την φορά στην Ηλιούπολη την Τρίτη (12/05/2026), με δυο 17χρονα κορίτσια να πέφτουν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας.

Το τραγικό συμβάν έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (12/05/2026) με δυο 17χρονα κορίτσια να κάνουν βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα η μια κοπέλα να χάσει τη ζωή της και η άλλη να χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Mega οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή την 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ γύρω στις 4 το απόγευμα από το Ασκληπιείο Βούλας, είναι πολυτραυματίας και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ενώ είναι αιμοδυναμικά ασταθής.

Χαρακτηριστικό είναι πως πάνω από 20 γιατροί όλων των ειδικοτήτων, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την 17χρονη και θα κρίνουν σε ποιες χειρουργικές επεμβάσεις πρόκειται να υποβληθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η κατάθλιψη είναι αυτή που έσπρωξε τις δυο κοπέλες να κάνουν βουτιά θανάτου ενώ η κλειδωμένη πόρτα στην ταράτσα και το γεγονός πως έπεσαν χέρι χέρι, δείχνει πως ήταν απόλυτα σίγουρες στο τι θέλουν να κάνουν.

Η 17χρονη που παλεύει για τη ζωή της είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα της, ενώ ο αδερφός της ήταν αυτός που εντόπισε τα δυο κορίτσια μετά την πτώση τους από την ταράτσα της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες τα κορίτσια ήταν μέσα στα αίματα και το ένα έβγαζε επιφωνήματα.

Το σημείωμα και το άγχος για τις Πανελλήνιες

Το σημείωμα που άφησε η 17χρονη είναι ανατριχιαστικό. Ένα νέο κορίτσι να περιγράφει την κατάθλιψη που βίωνε εδώ και τρία χρόνια και να αναφέρεται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που θα έδινε και που ένοιωθε «ότι δεν θα περάσει».

Η κατάληξη του γράμματος πως «δεν θέλω να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα» είναι γροθιά στο στομάχι για το πως βιώνουν αρκετοί νέοι τον φόβο της αποτυχίας.

Το γράμμα αναφέρει τα εξής: Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος.

Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες Εξετάσεις αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά.

Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά.Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό.

Μαμά και μπαμπά δεν θέλω πια να ζω.Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».

Στο μικροσκόπιο τα κινητά και η αναμονή για τις τοξικολογικές

Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει την έρευνα στα σπίτια των κοριτσιών ενώ νωρίς το απόγευμα μπήκαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην Ηλιούπολη και συλλέγουν προσωπικά αντικείμενα.

Παράλληλα θα εξεταστεί το ιδιόχειρο σημείωμα του ενός κοριτσιού καθώς και τα κινητά και των δυο ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηνύματα ή συνομιλίες που πυροδότησαν αυτή την αδιανόητη κίνηση.

Επίσης αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φανεί αν τα κορίτσι είχαν κάνει χρήση αλκοόλ ή κάποιων ουσιών.

Τέλος οι αστυνομικοί θα πάρουν καταθέσεις από τις οικογένειες και τους φίλους των δυο κοριτσιών, ενώ θα βρεθούν και στο σχολείου που πήγαιναν ώστε να μιλήσουν με τους δασκάλους και τους συμμαθητές.

Οι συμμαθητές είναι και αυτοί σε κατάσταση σοκ καθώς τα κορίτσια ήταν πολύ αγαπητά στο σχολικό τους περιβάλλον.