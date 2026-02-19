Απεργία ταξί: Ένταση ανάμεσα σε ταξιτζήδες και οδηγό αυτοκινήτου που μεταφέρει κόσμο – «Μας κλέβετε τη δουλειά»

Ένταση αρκετών λεπτών δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της απεργίας των οδηγών ταξί, όταν η πορεία τους συναντήθηκε στο Σύνταγμα στο ύψος του ξενοδοχείου Athens Plaza με ιδιωτικό βαν, το οποίο σύμφωνα με τους ίδιους μεταφέρει κόσμο.

«Μας κλέβετε τη δουλειά» φώναζαν οι οδηγοί ταξί – διαδηλωτές χωρίς να επιτρέπουν στο όχημα να προχωρήσει και να περάσει από το σημείο όπου έχει κλιμακωθεί η απεργία.

Με την παρέμβαση των πιο ήρεμων παρευρισκόμενων το επεισόδιο αποκλιμακώθηκε και η πορεία προχώρησε προς τη Βουλή.

Πίσω τους ωστόσο οι διαδηλωτές άφησαν φυλλάδιο στο μπροστινό παρμπρίζ, με το οποίο ασκούν σκληρή κριτική στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη καταγγέλοντάς τον για αδιαφορία και ψέματα.