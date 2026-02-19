Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Απεργία ταξί: Ένταση ανάμεσα σε ταξιτζήδες και οδηγό αυτοκινήτου που μεταφέρει κόσμο – «Μας κλέβετε τη δουλειά»

Μετά από λίγη ώρα το επεισόδιο αποκλιμακώθηκε κι η πορεία προχώρησε προς τη Βουλή
ταξί
Η στιγμή του τσακωμού

Ένταση αρκετών λεπτών δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της απεργίας των οδηγών ταξί, όταν η πορεία τους συναντήθηκε στο Σύνταγμα στο ύψος του ξενοδοχείου Athens Plaza με ιδιωτικό βαν, το οποίο σύμφωνα με τους ίδιους μεταφέρει κόσμο.

«Μας κλέβετε τη δουλειά» φώναζαν οι οδηγοί ταξί – διαδηλωτές χωρίς να επιτρέπουν στο όχημα να προχωρήσει και να περάσει από το σημείο όπου έχει κλιμακωθεί η απεργία.

Με την παρέμβαση των πιο ήρεμων παρευρισκόμενων το επεισόδιο αποκλιμακώθηκε και η πορεία προχώρησε προς τη Βουλή.

Πίσω τους ωστόσο οι διαδηλωτές άφησαν φυλλάδιο στο μπροστινό παρμπρίζ, με το οποίο ασκούν σκληρή κριτική στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη καταγγέλοντάς τον για αδιαφορία και ψέματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
271
119
109
99
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κιβωτός του Κόσμου: «Ο πατέρας Αντώνιος προτίμησε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις και να παρουσιαστεί ως θύμα σκευωρίας», λένε οι δικηγόροι των θυμάτων
Σε ποινή φυλάκισης 9 ετών και 6 μηνών καταδικάστηκε ο πατέρας Αντώνιος, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια ή να καταβάλλει λίγα περισσότερα από 60.000 ευρώ στο ελληνικό δημόσιο
Ο πατέρας Αντώνιος
Στις φυλακές Τρικάλων ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», σε κελί με άλλους τρεις κρατούμενους - Τι λένε οι εμπλεκόμενοι δικηγόροι
«Είμαι συγκλονισμένος από τις εικόνες και τα βίντεο, μετά την έκρηξη θα σταθώ στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος
βιολάντα
Newsit logo
Newsit logo