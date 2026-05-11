Ελλάδα

Πάτρα: Διασωληνωμένος 57χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο

Ο 57χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ο Άγιος Ανδρέας»
Ασθενοφόρο
Εικόνα αρχείου / Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokiniss
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρας, όταν ένας 57χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο του οχήματός του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το δίκυκλο κινούνταν από την περιοχή της Πατρών Κλάους προς το Πετρωτό, όταν ξαφνικά εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
74
74
69
67
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo