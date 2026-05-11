Πάτρα: Διασωληνωμένος 57χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρας, όταν ένας 57χρονος οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο του οχήματός του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το δίκυκλο κινούνταν από την περιοχή της Πατρών Κλάους προς το Πετρωτό, όταν ξαφνικά εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.