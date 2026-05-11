Θεσσαλονίκη: «Αυτός που δολοφονήθηκε έκλεψε από τους άλλους 5 περιστέρια» λέει αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του 54χρονου

Προθεσμία για την Πέμπτη 14 Μαΐου ζήτησαν και έλαβαν τη Δευτέρα (11.05.2026) οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Σοκάρει η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα στο newsit.gr.

«Αυτός που δολοφονήθηκε έκλεψε από τους άλλους 5 περιστέρια και είπε ότι τα έδωσε στον αδελφό μου, ενώ εμείς δεν έχουμε καμιά επαφή μαζί τους», λέει ο αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του 54χρονου στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης το βράδυ της 9ης Μαΐου.

Όπως αναφέρει ο ίδιος άνδρας, «ο ένας πήρε το όπλο και σκότωσε εν ψυχρώ το θύμα»!

«Είχαμε στο σπίτι γυναίκα και παιδιά. Όλα έγιναν μπροστά στα μάτια μας. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε…», συμπληρώνει ο ίδιος μιλώντας στο newsit.gr.

«Αυτοί οι τρεις ήρθαν στο σπίτι μου το βράδυ του Σαββάτου στις 22:15. Είμαστε απο το ίδιο χωριό, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αυτός που δολοφονήθηκε έκλεψε απο τους άλλους 5 περιστέρια και είπε ότι τα έδωσε στον αδελφό μου, ενώ εμείς δεν έχουμε καμιά επαφή μαζί τους. Ήρθαν πρώτα σε μένα και τους είπα ότι δεν έχουμε περιστέρια. Ήρθε και ο αδελφός μου και του εξηγούσαμε ότι κάνουν λάθος. Ήρθαν μέσα στο σπίτι μας και βρήκαμε τον μπελά μας χωρίς να φταίμε..

…Ο ένας πήρε το όπλο και σκότωσε εν ψυχρώ το θύμα. Αν κατάλαβα καλά ο δράστης δεν γνώριζε ότι το όπλο ήταν γεμάτο. Έκανε λάθος. Ήθελε να τον εκφοβίσει. Είχε νευριάσει γιατί πίστευε πως το θύμα του έλεγε ψέματα. Του φώναξε χαρακτηριστικά: «Εσύ εμένα θα δουλεύεις;». Και του ”κόλλησε” το όπλο στο κεφάλι και πυροβόλησε.

Εμείς φοβηθήκαμε. Είχαμε στο σπίτι γυναίκα και παιδιά. Όλα έγιναν μπροστά στα μάτια μας. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε ούτε εμείς, ούτε τα παιδιά μας. Ήταν λίγο στην τσίτα ο δράστης. Δεν ήξερε τι έκανε. Φοβόμασταν κι εμείς. Οταν τον χτύπησε και μετά πήγε να δεί αν το θύμα είχε αναπνοή. Και ήθελε να πάρει τον άλλον και να παρατήσουν το πτώμα σε μας. Τους είπαμε ότι δεν μπορεί να μείνει σε μας, έχουμε και παιδιά. Τον έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο τους και έφυγαν. Πριν φύγουν μας απείλησαν και μας είπαν να μη μιλήσουμε πουθενά. Είχαν και το όπλο στα χέρια.

Μόλις έφυγαν τηλεφωνήσαμε στον πατέρα μας και πήγε και βρήκε κάποιον αστυνομικό και ενημέρωσε για όσα έγιναν. Θεωρώ πως αυτός ο άνθρωπος χάθηκε άδικα σε μια στιγμή έντασης. Όμως εμείς δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε, φοβόμαστε και αυτούς».

Τα περί διαφοράς μεταξύ του ενός εκ των δύο δραστών με το θύμα για κάποια περιστέρια που φέρεται να τους έκλεψε επιβεβαιώνει μιλώντας στο newsit.gr ο Παρασκευάς Σπυράτος, δικηγόρος 43χρονου κατηγορούμενου για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Υπενθυμίζεται ότι όπως μετέδωσε πρώτο το newsit.gr, τα όσα έγιναν, κατήγγειλε στους αστυνομικούς πολίτης, που είδε τους δύο δράστες να μεταφέρουν τη σορό του 54χρονου στο αυτοκίνητο. Μετά οι δράστες έδεσαν το θύμα με τούβλα και πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.