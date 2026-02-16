Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Απεργία ταξί για 2 μέρες σε όλη τη χώρα, μέχρι την Πέμπτη στην Αθήνα – Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, προειδοποιεί πως όταν το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών κατατεθεί, οι οδηγοί θα προχωρήσουν σε απεργία διαρκείας
Ταξί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Σκληραίνουν την στάση τους οι οδηγοί ταξί που προχωρούν σε 48ωρη πανελλαδική απεργία, τη στιγμή που ο ΣΑΤΑ ανακοίνωσε 3ήμερη κινητοποίηση για τους οδηγούς της Αθήνας.

Η πανελλαδική απεργία θα ξεκινήσει την Τρίτη (17.02.2026) και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη ενώ οι οδηγοί ταξί στην Αθήνα θα απεργήσουν μέχρι και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

Ο ΣΑΤΑ συνεχίζει να ζητά παρεμβάσεις στην αναγκαστική ηλεκτροκίνηση, στον αθέμιτο ανταγωνισμό, στο φορολογικό αλλά και στο καθεστώς με τις λεωφορειολωρίδες.

Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, «το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησες των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

  • στην απαξίωση του επαγγέλματος,
  • στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
  • στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Τα αιτήματα της απεργίας των οδηγών ταξί της Αθήνας είναι:

  • Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
  • Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
  • Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
  • Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
  • Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Σύμφωνα με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας.

Ελλάδα
