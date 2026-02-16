Απεργία ταξί για 2 μέρες σε όλη τη χώρα, μέχρι την Πέμπτη στην Αθήνα – Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Σκληραίνουν την στάση τους οι οδηγοί ταξί που προχωρούν σε 48ωρη πανελλαδική απεργία, τη στιγμή που ο ΣΑΤΑ ανακοίνωσε 3ήμερη κινητοποίηση για τους οδηγούς της Αθήνας.

Η πανελλαδική απεργία θα ξεκινήσει την Τρίτη (17.02.2026) και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη ενώ οι οδηγοί ταξί στην Αθήνα θα απεργήσουν μέχρι και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

Ο ΣΑΤΑ συνεχίζει να ζητά παρεμβάσεις στην αναγκαστική ηλεκτροκίνηση, στον αθέμιτο ανταγωνισμό, στο φορολογικό αλλά και στο καθεστώς με τις λεωφορειολωρίδες.

Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, «το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησες των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Τα αιτήματα της απεργίας των οδηγών ταξί της Αθήνας είναι:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Σύμφωνα με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας.