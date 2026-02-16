Απεργία ταξί για 2 μέρες σε όλη τη χώρα, μέχρι την Πέμπτη στην Αθήνα – Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Σκληραίνουν την στάση τους οι οδηγοί ταξί που προχωρούν σε 48ωρη πανελλαδική απεργία, τη στιγμή που ο ΣΑΤΑ ανακοίνωσε 3ήμερη κινητοποίηση για τους οδηγούς της Αθήνας.
Η πανελλαδική απεργία θα ξεκινήσει την Τρίτη (17.02.2026) και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη ενώ οι οδηγοί ταξί στην Αθήνα θα απεργήσουν μέχρι και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο ΣΑΤΑ συνεχίζει να ζητά παρεμβάσεις στην αναγκαστική ηλεκτροκίνηση, στον αθέμιτο ανταγωνισμό, στο φορολογικό αλλά και στο καθεστώς με τις λεωφορειολωρίδες.
Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, «το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησες των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:
- στην απαξίωση του επαγγέλματος,
- στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
- στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».
Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ
Τα αιτήματα της απεργίας των οδηγών ταξί της Αθήνας είναι:
- Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
- Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
- Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
- Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
- Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
- Ερανιστικό Νομοσχέδιο
Σύμφωνα με τον Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας.