Απεργία ταξί: Για τρίτη ημέρα κινητοποιήσεις στην Αθήνα – Με καπνογόνα η πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου

Συνεχίζονται και σήμερα Πέμπτη 19.02.2026 οι κινητοποιήσεις οδηγών και ιδιοκτητών ταξί, για τρίτη μάλιστα ημέρα καθώς η απεργία που ξεκίνησε την Τρίτη θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί της Παρασκευής.

Οι οδηγοί ταξί συγκεντρώθηκαν στις 10:30 έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνης και το μεσημέρι έκαναν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αυτοκινητιστές με πανό και καπνογόνα, πραγματοποίησαν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν κάνει κινητοποιήσεις προς το υπουργείο Μεταφορών.

«Αγώνας ζωής» και αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία

Από τα μεγάφωνα της συγκέντρωσης, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, έδωσε το σύνθημα της συνέχειας, χαρακτηρίζοντας την κινητοποίηση ως έναν «αγώνα ζωής» που πλέον έχει γίνει αντιληπτός από το σύνολο του κλάδου. Ο κ. Λυμπερόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του αρμόδιου Υπουργού κ. Κυρανάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν υπηρετεί τη χώρα και τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών. Παράλληλα, έθεσε ένα νέο αίτημα προς το πολιτικό σύστημα, ζητώντας να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τα επίμαχα νομοσχέδια, ώστε να εκτεθεί ο κάθε βουλευτής και να φανεί ποιος στηρίζει τον κλάδο και ποιος τάσσεται εναντίον του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χρήστος, εκλεγμένο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, εξήγησε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας ότι τα προβλήματα έχουν πλέον διογκωθεί επικίνδυνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, η παραχώρηση του μεταφορικού έργου στα ιδιωτικά αυτοκίνητα (ΙΧ) και η υπέρογκη φορολογία αποτελούν ζητήματα που δεν επιδέχονται καμία περαιτέρω αναβολή.

Ακόμη έκανε κάλεσμα ειδικά προς τους νεότερους συναδέλφους του να επιδείξουν ανυποχώρητο κλίμα, συνδέοντας τον αγώνα των ταξί με τις ευρύτερες κοινωνικές κινητοποιήσεις. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η πολιτική της κυβέρνησης στρέφεται συνολικά ενάντια στην κοινωνία, επηρεάζοντας εξίσου την αγροτιά και τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους.

Τα αιτήματα του κλάδου

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035.

των ταξί στην η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035. Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).

του του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των στα γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ). Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.

Οι αυτοκινητιστές εμφανίζονται αποφασισμένοι για έναν «μαραθώνιο» κινητοποιήσεων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί ότι οι δράσεις θα συνεχιστούν ακόμη και με την έναρξη της τουριστικής περιόδου.