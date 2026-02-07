Από το ΝΑΤΟ στα κινεζικά δίκτυα: Ο ρόλος του Σμήναρχου, οι διαρροές και η εμπλοκή του Πεκίνου

Βαρύτατες είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία και πλέον η ποινή του θα κριθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα την προσεχή Τρίτη (10.02.2026).

Ο 54χρονος Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας βγήκε με σκυμμένο το κεφάλι από το Αεροδικείο με το θέμα της κατασκοπείας να εξελίσσεται σε μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις εσωτερικής διαρροής διαβαθμισμένων πληροφοριών στη σύγχρονη ιστορία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο 54χρονος αξιωματικός δεν ήταν ένα τυχαίο στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας. Με 35 χρόνια υπηρεσίας, θεωρούνταν από τους πιο καταρτισμένους ειδικούς στις επικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά συστήματα και την κυβερνοασφάλεια.

Υπηρέτησε σε καίριες θέσεις στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ενώ επί μία δεκαετία (2002–2012) ήταν διαπιστευμένος αξιολογητής συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών του ΝΑΤΟ, με πρόσβαση σε μερικά από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της Συμμαχίας. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, πραγματοποίησε επιθεωρήσεις σε βάσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αξιολογώντας ραντάρ, δίκτυα αεράμυνας και κρίσιμες υποδομές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, συμμετείχε στην ανάπτυξη λογισμικού για τα ιπτάμενα ραντάρ, ενώ είχε εμπλοκή σε συμβάσεις και αναβαθμίσεις των συστημάτων Patriot. Η τεχνογνωσία του στις κρυπτογραφημένες επικοινωνίες του παρείχε πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητα δεδομένα.

Τον Ιούλιο του 2024 ανέλαβε διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών (ΣΕΤΗ) στο Καβούρι Αττικής — τη μονάδα όπου, λίγους μήνες αργότερα, θα ερχόταν η αιφνιδιαστική σύλληψή του.

Η «σιωπηλή» στρατολόγηση και το ταξίδι στην Κίνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εμπλοκή του με κινεζικά δίκτυα φαίνεται να ξεκίνησε το 2024. Τότε άρχισε να προβάλλει εντονότερα το βιογραφικό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα μέσω του LinkedIn, πιθανώς αναζητώντας επαγγελματικές προοπτικές μετά την αποστρατεία.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», την ίδια περίοδο ήρθε σε διαδικτυακή επαφή με εκπροσώπους κινεζικών εταιρειών για θέματα γεωστρατηγικής πολιτικής. Ακολούθησε συνάντηση σε συνέδριο του ΝΑΤΟ σε ευρωπαϊκή χώρα — όπου, όπως εκτιμούν οι αρχές, υπήρχαν και Κινέζοι πράκτορες.

Το κομβικό σημείο ήταν ένα ταξίδι του στην Κίνα, με επίσημο πρόσχημα την εκμάθηση της γλώσσας. Εκεί φέρεται να εκπαιδεύτηκε σε ειδικά λογισμικά και τεχνικές επικοινωνίας, περνώντας σε πιο οργανωμένη φάση συνεργασίας.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, άρχισε να φωτογραφίζει διαβαθμισμένα έγγραφα και να τα αποστέλλει στην Κίνα μέσω ειδικής κρυπτογραφημένης συσκευής που του είχαν παραχωρήσει οι χειριστές του. Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν χρηματικό ποσό που δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματά του, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για πληρωμές σε Bitcoin.

Το «κόκκινο σήμα» από τη CIA και η πολύμηνη παρακολούθηση

Η υπόθεση ενεργοποιήθηκε όταν η CIA ενημέρωσε την ΕΥΠ για πιθανή κατασκοπευτική δράση Έλληνα αξιωματικού υπέρ ξένης υπερδύναμης.

Ο Σμήναρχος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση από τον περασμένο Οκτώβριο από την ΕΥΠ και τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ.

Η αιφνιδαστική επιχείρηση σύλληψης

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε εντός της 128 Σμηναρχίας, παρουσία εισαγγελέα, από κλιμάκιο της ΕΥΠ και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ. Η πύλη της μονάδας δεν είχε ενημερωθεί, ούτε ο διοικητής — όλα έγιναν με απόλυτη μυστικότητα για να εξασφαλιστεί ο αιφνιδιασμός.

Οι άνδρες των υπηρεσιών μπήκαν στο γραφείο του, του ανακοίνωσαν τη σύλληψη και άρχισαν άμεσα τον έλεγχο των ηλεκτρονικών του συσκευών. Εκεί, εντόπισαν το δεύτερο κινητό του, το οποίο δεν ήταν δηλωμένο στην υπηρεσία ως όφειλε.

Ειδικός αξιωματικός κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει το κινητό του επιτόπου, παρουσιάζοντάς του ένα προς ένα τα στοιχεία. Σε εκείνο το σημείο, ο σμήναρχος φέρεται να «έσπασε» και να ομολόγησε.

Ακολούθησαν κατασχέσεις υπολογιστών, κινητών, σκληρών δίσκων και USB, ενώ έγινε έφοδος και στο σπίτι του, όπου βρέθηκε laptop και η ειδική κρυπτογραφημένη συσκευή επικοινωνίας.

Κράτηση, ανάκριση και διαθεσιμότητα

Μετά τη σύλληψή του, μεταφέρθηκε στη μονάδα της Αερονομίας στον Βύρωνα.

Παρέμεινε πάνω από έξι ώρες ενώπιον του στρατιωτικού ανακριτή στο Αεροδικείο Αθηνών, όπου του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη. Έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη 10/02.

Τι ομολόγησε – Τι γνωρίζουν οι αρχές

Ο Σμήναρχος παραδέχθηκε ότι παρείχε πληροφορίες στην Κίνα έναντι αμοιβής, κατονομάζοντας και τον Κινέζο σύνδεσμό του.

Οι πληροφορίες που φέρεται να διέρρευσε μπορούσαν να αποκαλύψουν κρίσιμες πτυχές της λειτουργίας του ΝΑΤΟ, αδυναμίες στα συστήματα αεράμυνας, ιεραρχίες πρόσβασης σε απόρρητα δεδομένα, αλλά και τακτικές της Ελλάδας και των συμμάχων της.

Οι κατηγορίες και οι ποινές

Ο 54χρονος κατηγορείται για «συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Εφόσον κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Επιπλέον, βάσει πρόσφατης νομοθεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας για υποθέσεις κατασκοπείας.

Τι μένει να αποκαλυφθεί

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια ή για οργανωμένο δίκτυο. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ένας Έλληνας πολίτης – εκτός Ενόπλων Δυνάμεων – που φέρεται να συνεργαζόταν μαζί του, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ στο μικροσκόπιο των αρχών είναι και δύο απόστρατοι, καθώς και το ενδεχόμενο να προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλους ένστολους.

Παράλληλα, εξετάζονται οι οικονομικές του συναλλαγές, τα ταξίδια του στην Κίνα και το ακριβές εύρος των διαρροών.

Η υπόθεση του Σμηνάρχου δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη ποινικό περιστατικό, αλλά μια ηχηρή υπενθύμιση των προκλήσεων εσωτερικής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις σε μια εποχή υβριδικών απειλών και ψηφιακής κατασκοπείας.

