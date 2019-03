Απολύθηκε από το My Market η διευθύντρια που ζητούσε… αναγκαστικά χαμόγελα

Απομακρύνθηκε από την εταιρία η περιφερειακή διευθύντρια του My Market που είχε προκαλέσει σάλο με την επιστολή της προς τους εργαζόμενους. Η απόλυση έγινε την Πέμπτη (07.03.2019) υπό το βάρος των οργισμένων αντιδράσεων.

Η επιστολή της προς τους εργαζόμενους στα My Market είχε προκαλέσει σάλο. Τους ζητούσε να χαμογελούν… αναγκαστικά παρ’ ότι κάποιοι αμείβονται με 300 ευρώ.

Η επιστολή δεν άργησε να γίνει viral και να προκαλέσει σάλο και οργισμένες αντιδράσεις. Η εταιρία επιβεβαίωσε στο newsit.gr την απόλυση της περιφερειακής διευθύντριας. «Λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε η στάση της στην εταιρία, λειτουργώντας μεμονωμένα και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε κατεύθυνση ή οδηγία από την εταιρία, αναγκαστήκαμε να την απομακρύνουμε από τα καθήκοντά της», τόνισε εκπρόσωπος της My Market στο newsit.gr.

Η επιστολή που προκάλεσε οργή

Ήταν πριν από μερικές μέρες όταν μέσω των social media έγινε viral η επιστολή της εν λόγω περιφερειακής διευθύντριας ενός εκ των πιο γνωστών σούπερ μάρκετ της χώρας, του My Market. Το περιστατικό δεν άργησε να γίνει talk of the town, με τα οργισμένα σχόλια να πέφτουν βροχή. Αιτία τα όσα ανέφερε το συγκεκριμένο στέλεχος στην επιστολή προς τους εργαζόμενους στην εταιρία.

Απαιτούσε από τους εργαζόμενους να… χαμογελούν στα My Market γιατί έχουν δουλειά και πληρώνονται στην ώρα τους. Και για να… προλάβει, όπως έγραψε, όσους θα (ήθελαν να) της απαντήσουν ότι οι μισθοί είναι της τάξης των 300 ευρώ, σπεύδει να τους «ενημερώσει» ότι «το 300 σε σχέση με το μηδέν είναι 300% περισσότερο».

Κατά την ίδια, οι εργαζόμενοι στο My Market έχουν κι άλλους λόγους να χαμογελούν, θέλουν δεν θέλουν. Γιατί η εταιρία σέβεται και ακούει τα προβλήματά τους, γιατί επένδυσε χρήματα για να έχουν εκείνοι δουλειά (τους έκανε χάρη μάλλον), γιατί οι πελάτες του σούπερ μάρκετ τους πληρώνουν (!) και πρέπει να τους ευχαριστούν, χαμογελώντας και γιατί η εταιρία έχει καλές προσφορές.

Το κείμενο της επιστολής προς τους εργαζόμενους στα My Market

«Καλησπέρα σας,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας του διευθυντή της εταιρείας μας, θα σας αναφέρω κάποιους λόγους για να χαμογελάτε για όσους δυσκολεύονται να το κάνουν.

Επειδή έχετε δουλειά.

Επειδή πληρωνόσαστε στην ώρα σας (για αυτούς που θα πουν ότι παίρνουν 300€ θυμίζω ότι το 300 σε σχέση με το μηδέν είναι 300% περισσότερο).

Επειδή εργάζεστε σε μία εταιρεία που σέβεται και ακούει τα προβλήματά σας.

Επειδή η εταιρεία επένδυσε χρήματα για να συνεχίζετε να εργάζεστε.

Επειδή πληρώνεστε για αυτό.

Επειδή οι πελάτες του καταστήματος σας πληρώνουν, και πρέπει να τους ευχαριστείτε για αυτό με ένα χαμόγελο.

Γιατί θα έχουμε τόσο καλές προσφορές που πρέπει να τις διαφημίζουμε.

Ανυπομονώ να δω την ανταπόκρισή σας στα αποτελέσματα του μυστικού επισκέπτη που θα γίνει μέσα στον μήνα.