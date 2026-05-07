Αποσύρονται γνωστά βερνίκια νυχιών λόγω τοξικής ουσίας

Δύο ιδιαίτερα δημοφιλείς αποχρώσεις βερνικιών για νύχια της OPI αποσύρονται άμεσα από την ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές, εντοπίστηκε απαγορευμένη χημική ουσία που θεωρείται δυνητικά επικίνδυνη για την υγεία.

Η διαδικασία ανάκλησης των συγκεκριμένων βερνικιών για τα νύχια ενεργοποιήθηκε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για μη ασφαλή προϊόντα, μετά από ελέγχους των ιταλικών αρχών, οι οποίες εντόπισαν τη χημική ουσία TPO (Diphenyl phosphine oxide) στα συγκεκριμένα προϊόντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ουσία έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω πιθανών σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, έχει συσχετιστεί με προβλήματα γονιμότητας, κινδύνους για την ανάπτυξη του εμβρύου, αλλά και με αλλεργικές αντιδράσεις και δερματικούς ερεθισμούς.

Ποια βερνίκια αφορά η ανάκληση

Η ανάκληση αφορά τις αποχρώσεις:

Summer Monday-Fridays

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Another Ramen-tic Evening

Τα προϊόντα διατίθενται σε συσκευασία των 15 ml και πωλούνταν τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Τι καλούνται να κάνουν οι καταναλωτές

Οι ευρωπαϊκές αρχές καλούν όσους έχουν ήδη αγοράσει τα συγκεκριμένα βερνίκια να σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους και να επικοινωνήσουν με το κατάστημα από το οποίο τα προμηθεύτηκαν, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία επιστροφής ή αποζημίωσης.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στις αυξανόμενες ανησυχίες για τη χρήση συγκεκριμένων χημικών ουσιών σε προϊόντα αισθητικής και περιποίησης, ιδιαίτερα μετά τη σκλήρυνση των ευρωπαϊκών κανονισμών για τα καλλυντικά προϊόντα.

Τι είναι το TPO και γιατί έχει απαγορευτεί

Το TPO χρησιμοποιείται ως φωτοεκκινητής που ενεργοποιεί τη σκλήρυνση του τζελ υπό φως UV ή LED, χαρίζοντας μεγάλη διάρκεια και σταθερότητα στο αποτέλεσμα. Ωστόσο, πρόσφατες επιστημονικές μελέτες κατέδειξαν ότι το TPO είναι τοξικό για την αναπαραγωγή και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα γονιμότητας. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κατατάσσει στην κατηγορία 1B των καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την αναπαραγωγή ουσιών, σύμφωνα με τον κανονισμό CLP της ΕΕ. Προσοχή: Η ουσία TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) δεν βρίσκεται σε όλα τα προϊόντα ημιμόνιμου μανικιούρ και πεντικιούρ.

Πώς θα καταλάβετε αν ένα προϊόν περιέχει την απαγορευμένη ουσία;

Έλεγχος στην ετικέτα ή τη συσκευασία: Στον κατάλογο συστατικών (Ingredients) του προϊόντος, ψάξτε για το όνομα Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide ή τη συντομογραφία TPO. Αν υπάρχει, το προϊόν περιέχει την απαγορευμένη ουσία.

Αναζητήστε την τεχνική περιγραφή: Σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά σε επαγγελματικά προϊόντα, η συσκευασία μπορεί να μην αναγράφει αναλυτικά τα χημικά συστατικά. Μπορείτε να ζητήσετε από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή να σας δώσουν το φύλλο δεδομένων ασφαλείας (Safety Data Sheet – SDS), όπου αναφέρονται όλα τα χημικά στοιχεία.

Ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή ή τον πωλητή: Πολλές εταιρείες ενημερώνουν ήδη τους πελάτες τους για την αφαίρεση του TPO από τα προϊόντα τους λόγω της απαγόρευσης.

Αναζητήστε προϊόντα με πιστοποιήσεις: Προτιμήστε προϊόντα που αναφέρουν ρητά ότι είναι «TPO-free» ή «χωρίς TPO» στις συσκευασίες τους ή στις περιγραφές τους.

Έλεγξτε ενημερωμένες λίστες και οδηγούς: Ορισμένοι επίσημοι οργανισμοί ομορφιάς ή καταναλωτικών προϊόντων δημοσιεύουν λίστες με προϊόντα που συμμορφώνονται με τους νέους κανονισμούς.

πηγή: Iatropedia.gr