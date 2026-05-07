Καιρός αύριο: Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια, καταιγίδες στα δυτικά και τη Θεσσαλία

Σε Σαχάρα θα παραπέμπει ο καιρός αύριο Παρασκευή (08.05.2026) καθώς η αφρικανική σκόνη επιστρέφει. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και τη νότια χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπους στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3, από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί, από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη δυτική Πελοπόννησο θα είναι μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 24 και τοπικά στα νότια τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Νωρίς το βράδυ τα φαινόμενα στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο θα σταματήσουν, ενώ στη Θεσσαλία είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στην ανατολική Πελοπόννησο και τη νότια Εύβοια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και στην Κρήτη μέχρι και το απόγευμα τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις βραδινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 με 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.