Λαμία: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σε διασταύρωση – Εγκλωβίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που τούμπαρε

Οι δύο οδηγοί των αυτοκινήτων μετά τη σύγκρουση χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο
Photo / lamianow
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (07.05.2026) στη συμβολή της οδού Σόλωνος με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας στη Λαμία, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Από το τροχαίο ατύχημα στη Λαμία, τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι, ενώ ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου χρειάστηκε την παρέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια μαύρη Mercedes-Benz που κινούνταν στην οδό Σόλωνος επιχείρησε να στρίψει δεξιά στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, ενώ την ίδια στιγμή, από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας περνούσε ένα Renault με κατεύθυνση προς το κτίριο της Αστυνομίας.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Από τη δύναμη της πρόσκρουσης, το Renault βγήκε εκτός πορείας, κατέληξε στο πρανές και ακινητοποιήθηκε στο πλάι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητο.

@lamiareport.gr Σφοδρή σύγκρουση σε διασταύρωση στη Λαμία! Τούμπαρε το ένα από τα δύο οχήματα… #lr #lamia #lamiareport #news #fyp ♬ Epic Music(830640) – Pavel

 

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του τραυματισμένου οδηγού. Παράλληλα, αστυνομικοί της Τροχαίας βρέθηκαν στην περιοχή και ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο θα υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

