Άρης Κουρκουμέλης: Ο Έλληνας βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ παντρεύτηκε στην Κεφαλονιά

Στην όμορφη Κεφαλονιά, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου ο Άρης Κουρκουμέλης με την αγαπημένη του Μαριάννα Παντελίδη, την περασμένη Τρίτη (19.08.2025). Ο ομογενής και νέος βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ έκανε έναν παραμυθένιο γάμο, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των νέων καθηκόντων του.

Οι 100 περίπου ομογενείς και Αμερικανοί φίλοι των νεονύμφων και των οικογενειών τους, διένυσαν τον Ατλαντικό για να βρεθούν στον γάμο του Άρη Κουρκουμέλη και της Μαριάννας Παντελίδη. Δίπλα τους στάθηκαν και οι συμπατριώτες τους από την Κεφαλονιά και την Χίο. Η είδηση πως ο Άρης Κουρκουμέλης γίνεται ο νέος βοηθός υφυπουργού της Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, αποτέλεσε την τελευταία έκπληξη για όλους όσους συμμετείχαν στον ονειρεμένο γάμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι νεόνυμφοι έχουν την δική λαμπρή και πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία, η οποία ξεπέρασε τα στενά όρια της ομογένειας και εκτοξεύθηκε φτάνοντας μέχρι και τον Λευκό Οίκο.

Δείτε τις φωτογραφίες από τον γάμο τους στο kefaloniamagazine.gr.

Το ονειρικό μυστήριο

Το μυστήριο του γάμου έλαβε χώρα στο ιστορικό Εκκλησάκι της Παναγιάς Πλακούλας στην Άσσο Κεφαλληνίας το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως το εκκλησάκι των ερωτευμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μυστήριο τέλεσε ο π. Ιωάννης Βλάχος ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας της Αγίας Παρασκευής στο Γκρινλόουν το Λογνκ Άϊλαντ, ο οποίος διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς με την οικογένεια της νύφης.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε το γαμήλιο δείπνο σε παραλιακό κέντρο του Φισκάρδου. Το μοναδικό ηλιοβασίλεμα δημιούργησε μια ρομαντική ατμόσφαιρα προετοιμάζοντας τους πάντες ψυχολογικά για το γλέντι που έγινε μετά συνοδεία του Κωνσταντίνου Αργυρού και της ορχήστρας του.

Οι νεόνυμφοι και οι οικογένειές τους προσπάθησαν να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ και κατάφεραν να ξεφύγουν από τους φακούς των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο η υπουργοποίηση του Άρη Κουρκουμέλη άλλαξε τα δεδομένα.