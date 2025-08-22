Ο Κεφαλονίτης Άρης Κουρκουμέλης βοηθός υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας στην κυβέρνηση Τραμπ

Βοηθός υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας της κυβέρνησης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε ο Άρης Κουρκουμέλης. Ο νεαρός ομογενής γεννημένος στο Μανχάταν έχει καταγωγή από την Κεφαλονιά.

Ο Άρης Κουρκουμέλης, γιος του Τομ και της Κάθυς Κουρκουμέλη είναι ο νέος βοηθός υπουργού για το Εμπόριο και την Οικονομική Ασφάλεια στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (Department of Homeland Security – DHS) της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το inkefalonia.gr, ο ανερχόμενος ομογενής δικηγόρος από τη νέα του θέση ηγείται των προσπαθειών του DHS για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση κινδύνων εθνικής ασφάλειας που προκύπτουν από τον στρατηγικό ανταγωνισμό, την καταναγκαστική εργασία, τις ευπάθειες στις αλυσίδες εφοδιασμού, τις ξένες επενδύσεις και την παράνομη εκμετάλλευση του νόμιμου εμπορίου των ΗΠΑ.

Οι γονείς του είναι επιχειρηματίες με πλούσια φιλανθρωπική δράση.

Ο πατέρας του, ο Τομ Κουρκουμέλης έχει γεννηθεί στην Κεφαλονιά.

Ποιος είναι ο Άρης Κουρκουμέλης

Ο Άρης Κουρκουμέλης διαθέτει πλούσιο υπόβαθρο στο διοικητικό δίκαιο, το διεθνές εμπόριο και την εθνική ασφάλεια. Πριν ενταχθεί στην κυβέρνηση Τραμπ, υπήρξε διαχειριστικός εταίρος (Managing Partner) σε δικηγορική εταιρεία πλήρους υπηρεσιών, παρέχοντας νομικές συμβουλές σε περίπλοκα ρυθμιστικά ζητήματα, δικαστικές υποθέσεις και κυβερνητικές έρευνες.

Είχε επίσης, υπηρετήσει ως Ανώτερος Νομικός Σύμβουλος (Senior Counsel) στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (U.S. Department of Commerce), όπου ηγήθηκε της εφαρμογής των δασμών του Άρθρου 232 (Section 232 tariffs) και άλλων στρατηγικών πρωτοβουλιών στον τομέα της ασφάλειας και του εμπορίου.

Νωρίτερα, εργάστηκε σε πολυεθνική δικηγορική εταιρεία με αντικείμενο τις σύνθετες εμπορικές συναλλαγές και το διεθνές εμπόριο.

Την επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε ως γραμματέας δικαστή (Clerk) στον τότε πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ (U.S. Court of International Trade), δικαστή Τίμοθι Σ. Στάνσεου (Timothy C. Stanceu). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Νομικής (LL.M.) από το Columbia Law School και Πτυχίου Νομικής (J.D.) από το New York Law School.

