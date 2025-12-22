Ελλάδα

Αρκαδία: Για έναν χρόνο έκλεβαν ανενόχλητοι το Λιγνιτικό κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη – Πάνω από 400.000 ευρώ η ζημιά

Μάλιστα λόγω των κλοπών, προκλήθηκε η προσωρινή ή μακροπρόθεσμη παύση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, της Λιγνιτικής μονάδας
Λιγνιτικό κέντρο στην Αρκαδία
Πρωταγωνιστές είναι 10 άνθρωποι, ηλικίας από 18 μέχρι 48 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έκαναν συνολικά 25 κλοπές μέσα από το Λιγνιτικό Κέντρο ΔΕΗ Μεγαλόπολης, στην Αρκαδία και μια απόπειρα, που δεν προχώρησε. 

Σε βάρος των 10 στην Αρκαδία, σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για εγκληματική συμμορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, παροχή συνδρομής σε τέλεση διακεκριμένων κλοπών καθώς και για τα όπλα. Όσο για τη ζημιά που προκάλεσαν; Ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ, ενώ οι κλοπές στην πλειονότητά τους διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, χωρίς να έχουν καταγγελθεί σε οποιαδήποτε Αστυνομική Αρχή.

Σύμφωνα μάλιστα με την Αστυνομία, οι κλοπές γίνονταν για έναν ολόκληρο χρόνο και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούνιο του 2024 έως και τον Μάιο του 2025! Οι δράστες έκλεβαν εξοπλισμό και καλώδια ηλεκτροδότησης.

Πήγαιναν αποκλειστικά τις βραδινές ώρες και έμπαιναν στις εγκαταστάσεις με οχήματα από αφύλακτες υπαίθριες διαβάσεις. Αφού προκαλούσαν φθορές σε συστήματα συναγερμών, έκλεβαν τμήματα εξοπλισμού, με φυσικό επακόλουθο την προσωρινή ή μακροπρόθεσμη παύση της λειτουργίας των κοινής ωφέλειας εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής μονάδας.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

