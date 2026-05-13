Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του – «Ο γαμπρός μου έπαιζε θέατρο» λέει η μητέρα της 28χρονης

Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία για πέμπτη μέρα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, μετά την παράσυρσή της από το αυτοκίνητο του συζύγου της στο Ηράκλειο. Ο άνδρας απολογήθηκε σήμερα (13.05.2026) στην Κρήτη, όπου τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια, υπό τον φόβο επεισοδίων, καθώς οι συγγενείς της πολύτεκνης μητέρας είναι σίγουροι πως προσπάθησε να την σκοτώσει.

Ο κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, από την πλευρά του, υποστήριξε πως είναι αθώος και επιμένει από την πρώτη στιγμή πως η σύζυγός του τραυματίστηκε όταν άνοιξε εν κινήσει η πόρτα του αυτοκινήτου του από την θέση του συνοδηγού. Το επεισόδιο έγινε μπροστά στα μάτια των 3 από των 4 παιδιών τους. Ο 30χρονος κατηγορείται πως παρέσυρε την 28χρονη στην Παντάνασσα Ηρακλείου και την άφησε αιμόφυρτη στον δρόμο. Η γυναίκα συνεχίζει και νοσηλεύεται με κάταγμα στο κρανίο και στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο, ενώ υπάρχουν και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Ο 30χρονος στην απολογία του υποστήριξε: «Πήρα τη σύζυγό μου και τα παιδιά από το σπίτι και ξεκινήσαμε να πάμε προς το μαγαζί μας. Στη διαδρομή, τσακωθήκαμε και από την ταραχή μου τράκαρα. Πήρα μια στροφή απότομα και έπεσα πάνω στην προστατευτική μπάρα του ΒΟΑΚ. Μου έφυγε ο προφυλακτήρας και τον μάζεψα και τον έβαλα στο πίσω μέρος της κλούβας.

Συνέχισα και είπαμε να γυρίσουμε προς το σπίτι. Ενώ γυρίζαμε, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα ενώ ήμασταν εν κινήσει και έπεσε η σύζυγός μου κάτω. Έπαθα σοκ. Σταμάτησα αμέσως, πήγα δίπλα της να δω αν είναι καλά. Την έπιασα στα χέρια και γέμισα αίματα. Εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ για βοήθεια. Μακάρι να είναι καλά η σύζυγος να πει τι στα αλήθεια συνέβη».

Μετά την απολογία του ο 30χρονος προφυλακίστηκε. Την ίδια ώρα, οι γιατροί της 28χρονης εκτιμούν ότι η κατάσταση της υγείας της παραμένει σταθερή με καλή προοπτική αποκατάστασης, τόσο σωματικά όσο και νευρολογικά.

Μάλιστα, από την παράσυρση η 28χρονη υπέστη και περιτραυματική αμνησία, και δεν θυμάται τίποτα από την στιγμή του ατυχήματος. Η μοναδική πληροφορία που έδωσε στους γιατρούς κατά την εισαγωγή της, ήταν πως την χτύπησε αυτοκίνητο.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε το παιδί της στους συγγενείς του, είδε «τον μπαμπά να χτυπά με το αυτοκίνητο την μαμά». Έτσι ήρθε και η σύλληψή του και προφυλακίστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

«Έπαιζε θέατρο ο γαμπρός μου, όταν έφτασα έκανε ότι έκλαιγε»

Ο τραυματισμός της γυναίκας σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο. Οι δικοί της άνθρωποι είναι πεπεισμένοι πως ο 30χρονος την χτύπησε, την κατέβασε από αυτό το βανάκι και την παρέσυρε.

«Κάναμε μια αξονική, αυτό. δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Απόβρασμα, αυτό τα λέει όλα. Είχε χτυπήσει κι εμένα ναι, ναι. Μου είχε δώσει κλωτσιά και με είχε ρίξει κάτω ενώ ήμουν εγχειρισμένη 10 μέρες. Δεν μου είπε για τροχαίο, μου είπε “η 28χρονη έπεσε από το αυτοκίνητο. Άνοιξε η πόρτα και έπεσε” αυτό μου είπε. Τον ρώτησα “που είστε;” για να μπορούμε να τους βρούμε, δεν βρήκαμε κάτι».

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτός την πέταξε (από το όχημα) εμείς δεν το ξέρουμε, και ότι μετά την τράκαρε. Είχε αίμα και στην πόρτα του συνοδηγού πίσω, γιατί είναι κλούβα και την άνοιξε αυτός για να βάλει τον προφυλακτήρα. Οπότε όπως τον έπιασε (τον προφυλακτήρα) και στην πόρτα, και κάπου στη ρόδα δεν ξέρω που. Τσακωνόντουσαν, την πέταξε και μετά έκανε στροφή αυτός και της “την έπαιξε” όπως αυτή ήταν κάτω στο πάτωμα πήγε να σηκωθεί» είπε στο Live News η αδερφή της 28χρονης γυναίκας.

Ο κατεστραμμένος προφυλακτήρας στο βανάκι μετά τον εντοπισμό της τραυματισμένης γυναίκας, οι ισχυρισμοί του συζύγου της για εμπλοκή του σε τροχαίο εκείνο το απόγευμα, το οποίο όμως μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί, σε συνδυασμό με αυτές τις εικόνες λίγο νωρίτερα, όταν ο προφυλακτήρας ήταν άθικτος, είναι τα στοιχεία που δημιούργησαν προβληματισμούς στους αστυνομικούς που κινούν τα νήματα της έρευνας.

Οι Αρχές αναλύουν τα στοιχεία και τις εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να πέσει άπλετο φως στις ακριβείς συνθήκες του σοβαρότατου τραυματισμού της γυναίκας.