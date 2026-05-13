Καστελόριζο: Εικόνες και βίντεο από τη βύθιση της πολυτελούς θαλαμηγού

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την βύθιση της πολυτελούς θαλαμηγού ανοιχτά του Καστελόριζου, που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών αρχών και επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τρίτης (12.05.2026), όταν παρουσιάστηκε εισροή υδάτων εντός της θαλαμηγού, την ώρα που έπλεε έξω από το λιμάνι της Μεγίστης, στο Καστελόριζο. Ως αποτέλεσμα, το σκάφος άρχισε να βυθίζεται.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία περισυνέλεξαν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες και τους μετέφεραν στο λιμάνι, χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Το πολυτελές σκάφος επέβαιναν συνολικά έξι αλλοδαποί, πέντε υπήκοοι Μαλαισίας και ένας υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, από τους οποίους οι 3 συνελήφθησαν.

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες και τα βίντεο από το σημείο με την ημιβύθιση της θαλαμηγού.

Η θαλαμηγός οδηγήθηκε με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο Μανδρακίου Μεγίστης, με τη συνδρομή αλιευτικού σκάφους. Στο πλαίσιο της προανάκρισης από τον Λιμενικό Σταθμό Μεγίστης, συνελήφθησαν οι δύο υπήκοοι Μαλαισίας και ο ένας υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, ηλικίας 43, 56 και 45 ετών για παράβαση του άρθρου 277 του Ποινικού Κώδικα περί «πρόκλησης ναυαγίου».

Παράλληλα απαγορεύτηκε ο απόπλους της θαλαμηγού, ενώ ευτυχώς από το περιστατικό δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.