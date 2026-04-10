Αρκούδα «κόβει βόλτες» στο Ωραιόκαστρο κοντά σε κατοικημένες περιοχές – Έκτακτη ανακοίνωση από τον Δήμο

Ανησυχία έχει προκαλέσει στο Ωραιόκαστρο η εμφάνιση αρκούδας σε περιοχές κοντά σε κατοικημένες ζώνες, με τον δήμο να προχωρά σε έκτακτη ανακοίνωση και να απευθύνει σύσταση για αυξημένη προσοχή προς τους πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί, η αρκούδα εντοπίστηκε πρόσφατα στη Λητή, στο Μελισσοχώρι και στον ορεινό όγκο του Ωραιοκάστρου, σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε οικισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δήμος Ωραιοκάστρου γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε συνεργασία με το δασαρχείο Θεσσαλονίκης και αρμόδιους περιβαλλοντικούς φορείς, με στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης και τη διασφάλιση τόσο της δημόσιας ασφάλειας όσο και της προστασίας του ζώου.

Στην ανακοίνωσή του, ο δήμος επισημαίνει ότι η εμφάνιση αρκούδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές μπορεί να συνδέεται είτε με αναζήτηση τροφής είτε με μετακίνηση του ζώου. Παράλληλα, καλεί κατοίκους, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να μην πλησιάζουν σε καμία περίπτωση το ζώο, εφόσον το εντοπίσουν.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις οδηγίες προστασίας σε περίπτωση που κάποιος πολίτης συναντηθεί με αρκούδα. Μεταξύ άλλων, οι πολίτες καλούνται να διατηρούν την ψυχραιμία τους, να παραμένουν ακίνητοι, να μην προβαίνουν σε κινήσεις που μπορεί να εκληφθούν ως απειλητικές και να οπισθοχωρούν σταδιακά, χωρίς να τρέχουν ή να εμποδίζουν τη διαφυγή του ζώου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δήμος συνιστά επίσης σε όσους κινούνται στο δάσος να κάνουν θόρυβο, ώστε να γίνεται αντιληπτή η παρουσία τους, ενώ σε περίπτωση που η αρκούδα εμφανίζεται συστηματικά κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ζητείται να απομακρύνονται σκουπίδια και κάθε πιθανή πηγή τροφής από αυλές, κοινόχρηστους χώρους και γειτονικά χωράφια.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η αρκούδα κινείται κυρίως από το σούρουπο έως την αυγή και ενδέχεται να χρησιμοποιεί την περιοχή ως πέρασμα.

Δήμος Ωραιοκάστρου: Η ανακοίνωση για την αρκούδα

«Εμφάνιση αρκούδας σε περιοχές του Δ. Ωραιοκάστρου – Συνιστάται στους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου γίνεται γνωστό ότι καταγράφηκε πρόσφατα παρουσία αρκούδας στις περιοχές της Λητής, του Μελισσοχωρίου και του ορεινού όγκου του Ωραιοκάστρου.

Η εμφάνιση αρκούδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές μπορεί να σχετίζεται με αναζήτηση τροφής ή μετακίνηση του ζώου. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, καθώς και περιβαλλοντικούς φορείς για την παρακολούθηση της κατάστασης και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του ζώου.

Στο πλαίσιο αυτό, η δημοτική αρχή εφιστά την προσοχή των κατοίκων και όσων πολιτών δραστηριοποιούνται στις παραπάνω περιοχές που έχει κάνει την εμφάνισή της η αρκούδα, καθώς και των μελισσοκόμων και των κτηνοτρόφων, ώστε να είναι προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν σε καμία περίπτωση την αρκούδα εάν την εντοπίσουν.

Ακολουθούν οδηγίες σε περίπτωση συνάντησης ανθρώπου-αρκούδας:

Η ΑΡΚΟΥΔΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΙΩΣΕΙ ΟΤΙ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ από τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει :

1. Κρατάμε την ψυχραιμία μας.

2. Μένουμε ακίνητοι.

3. Δεν παίρνουμε «απειλητικά» αντικείμενα όπως πέτρες και κλαδιά.

4. Προσπαθούμε να οπισθοχωρήσουμε σταδιακά αναγνωρίζοντας την «κυριαρχία» της αρκούδας στο χώρο.

5. Σε άμεση θέα προς την αρκούδα, προσπαθούμε να φανούμε μεγαλύτεροι.

6. Δεν τρέχουμε.

7. Σε περίπτωση στενών χώρων δημιουργούμε χώρο διαφυγής για την αρκούδα και δεν της «κόβουμε» το δρόμο.

Επίσης, σε περίπτωση που κυκλοφορούμε στο δάσος κάνουμε θόρυβο, π.χ. μιλάμε δυνατά. Το πιο πιθανό είναι ότι μέχρι να τα σκεφθούμε όλα τα παραπάνω η αρκούδα θα έχει φύγει.

Εφόσον η αρκούδα επισκέπτεται τακτικά μια κατοικημένη περιοχή:

-Φροντίστε να κάνετε συνεχώς θόρυβο εφόσον βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο ή να μιλάτε διαρκώς.

-Μαζεύετε τα σκουπίδια από τους εξωτερικούς χώρους, τις πλατείες, τις αυλές των σπιτιών καθώς και ό,τι άλλο μπορεί να αποτελεί τροφική πηγή για την αρκούδα και επομένως να την ελκύει στην περιοχή.

-Καθαρίστε υπολείμματα από περυσινή σοδειά που μπορεί να υπάρχουν σε γειτονικά χωράφια.

-Να θυμάστε ότι η αρκούδα κινείται κυρίως από το σούρουπο ως την αυγή καθώς και ότι μπορεί να χρησιμοποιεί την περιοχή ως πέρασμα».