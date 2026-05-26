Καιρός: Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, η Πέμπτη η πιο ζεστή μέρα με 34άρια – Χάρτες με το «κύμα» ζέστης

Ανεβαίνει σταδιακά ξανά η θερμοκρασία, με το θερμό επεισόδιο που «χτυπά» τη βορειοδυτική Ευρώπη, να επηρεάζει -σε πιο ελαφριά μορφή- και την χώρα μας. Μετά τις γενικευμένες μπόρες και βροχές που έπληξαν σχεδόν όλη την Ελλάδα, από σήμερα (26.05.2026) ο καιρός βελτιώνεται, η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί περισσότερο ενώ το θερμόμετρο θα δείξει «καλοκαιρινές» θερμοκρασίες.

Για σήμερα αναμένονται έως και 31 βαθμούς Κελσίου, με τον καιρό να μας «προετοιμάζει» για την Πέμπτη που θα είναι η πιο «δύσκολη» και θερμή ημέρα της εβδομάδας. Σχετικά με τις βροχές, λίγες θα πλήξουν κυρίως τα βόρεια ορεινά από το μεσημέρι.

Παρόμοια εικόνα και την Τετάρτη, με την θερμοκρασία να δείχνει έως 31 βαθμούς ενώ βροχές να σημειώνονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων από το μεσημέρι.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Την Πέμπτη τώρα, η αστάθεια θα επικεντρωθεί στα ορεινά ηπειρωτικά ενώ η θερμοκρασία θα «δοκιμάσει» τις αντοχές μας. Εκείνο το 24ωρο, το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει έως και 34 βαθμούς Κελσίου.

Από την Παρασκευή ωστόσο, ο καιρός «χαλά» ελαφρά, με την θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση και βροχές να εκδηλώνονται στα βόρεια, τα κεντρικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αλλά και από το μεσημέρι στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά.

Δείτε τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών:

Αν και τα προγνωστικά δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμη για τον καιρό του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος, όλα δείχνουν νέα αλλά μικρή πτώση της θερμοκρασίας και λίγες βροχές που δεν θα επηρεάσουν ιδιαίτερα τους εκδρομείς.

Χάρτες με το κύμα ζέστης

Ο Θοδωρής Κολυδάς, στην ιστοσελίδα του, ανέβασε χάρτες με το κύμα ζέστης που «χτυπά» την Ευρώπη και πως το φαινόμενο θα επηρεάσει την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, πιο έντονη ζέστη θα πλήξει την χώρα μας τη 2η εβδομάδα του Ιονίου ενώ μέχρι τότε, οι θερμοκρασίες θα κινούνται σε φυσιολογικά -για την εποχή- επίπεδα.

25 Μαΐου με 1 Ιουνίου

Όπως φαίνεται στον πρώτο χάρτη, η ζέστη επηρεάζει την Ευρώπη ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε «όρια» του φαινομένου.

1 Ιουνίου με 8 Ιουνίου

Παρόμοια εικόνα και στον δεύτερο χάρτη, με τον «θόλο θερμότητας» να αποχωρεί σταδιακά και τη βορειοδυτική Ευρώπη.

8 Ιουνίου με 15 Ιουνίου

Στον τρίτο χάρτη, ο «θόλος θερμότητας» επηρεάζει αισθητά την Ελλάδα.

Αυτό το διάστημα είναι και το θερμότερο που έχει σημειωθεί -μέχρι στιγμής- στην χώρα μας.

O καιρός σήμερα

Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά θα είναι παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και το απόγευμα στις Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στη νότια Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για την Τετάρτη 27.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα νότια πελάγη δυτικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 28.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 29.05.2026

Στα βόρεια, τα κεντρικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα κεντρικά και το μεσημέρι – απόγευμα στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά.

Στη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα δυτικά βαθμιαία μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Πρόγνωση για το Σάββατο 30.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.