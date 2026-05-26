Γωγώ Μαστροκώστα: Η τελευταία μάχη μακριά από τις κάμερες και ο «Κολοσσός» Δέλλας που θυσίασε τα πάντα για να είναι δίπλα της

Ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα σκόρπισε θλίψη στους δικούς της ανθρώπους, τους φίλους της, αλλά και σε όσους την γνώρισαν μέσα από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις.

Η Γωγώ Μαστροκώστα τον τελευταίο καιρό έδινε την μεγαλύτερη μάχη της ζωής της. Είχε ένα θεριό απέναντί της και το κοιτούσε κατάματα. Το είχε αντιμετωπίσει πολλές φορές, το είχε νικήσει, αλλά στην ύστατη μάχη λύγισε. Έκανε τα πάντα για να το πολεμήσει έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Τραϊνό Δέλλα, έναν πραγματικό «Κολοσσό», αλλά και την αγαπημένη της κόρη Βικτωρία. Και οι δύο τους δεν έφυγαν λεπτό από το πλευρό της και ήταν εκεί μέχρι το τέλος.

Η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε με περηφάνια το θεριό που είχε απέναντί της. Το ίδιο και η οικογένειά της. Προσωπική της επιθυμία, άλλωστε, ήταν να μη διαρρεύσει καμία πληροφορία για την κατάσταση της υγείας της, καθώς ήθελε να δώσει αυτή τη μάχη με τους ανθρώπους που η ίδια ήθελε στο πλευρό της. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως άλλωστε είχε μάθει τα τελευταία χρόνια.

Ο Τραϊανός Δέλλας στάθηκε αδιάκοπα δίπλα στη σύζυγό του καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των μηνών, καθώς και τις τελευταίες εβδομάδες, όταν η Γωγώ δεν είχε πλέον επαφή με το περιβάλλον γύρω της. Ο ίδιος θυσίασε την προπονητική του καριέρα για να είναι συνεχώς στο πλάι της. Όλοι ήξεραν γιατί είχε πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία του ΌΦΗ, όμως κανείς δεν ήθελε να το πει δημόσια. Πραγματικός βράχος, πραγματικός «Κολοσσός», όπως τον χαρακτήριζαν όταν μεσουρανούσε στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Συγκλονίζει η κουμπάρα της

Ένα από τα πολύ κοντινά της πρόσωπα ήταν και η κουμπάρα της Στάλω Ηλία. Η ίδια δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχασε την αγαπημένη της φίλη και την αποχαιρέτησε με τρυφερά λόγια. Η ανάρτησή της στο instagram είναι χαρακτηριστική. «Ο άγγελός μου είναι στον παράδεισο. Χάσαμε το φωτεινό φως που έλαμπε παντού. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το πέρασα μαζί σου. Μου έμαθες τόσα πολλά. Μου έδωσες τόση αγάπη και αυτοπεποίθηση. Με πήρες από το χέρι και μου έδειξες έναν διαφορετικό κόσμο. Πίστεψες σε μένα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις στιγμές μας, τα γέλια μας, αλλά ακόμα και τους καβγάδες μας. Θα είμαστε πάντα συνδεδεμένες — έχουμε τη μικρή μας γοργόνα. Σου έδωσα μια υπόσχεση και θα την κρατήσω για πάντα. Ήσουν τόσο περήφανη για τη μικρή μας γοργόνα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, κουμπαρούλα μου. Θα έχεις πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Δεν θα σε ξεχάσει ποτέ κανείς. Αγαπώσε, κόρη μηλιά μου. Η τελευταία μας φωτογραφία μαζί».

Τελευταίο αντίο στο Ελληνικό και ταφή στο Μεσολόγγι

Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα θα πουν συγγενείς και φίλοι αύριο Τετάρτη (27.05.2026) στις 12 το μεσημέρι στο Ελληνικό. Εκεί θα γίνει η εξόδιος ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, το Μεσολόγγι.

Η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα έγραψε για το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα: «Εκ μέρους της οικογένειας, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν».

Αντί στεφάνων, η κόρη της γράφει πως η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.