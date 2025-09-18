Αρτέμιδα: Εγκατέλειψαν μαχαιρωμένο άνδρα σε φαρμακείο – Τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου στην Αρτέμιδα, όταν άγνωστοι μετέφεραν και εγκατέλειψαν σε φαρμακείο έναν άνδρα που έφερε τραύμα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων στο rpn, ο φαρμακοποιός πρόσφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον μαχαιρωμένο άνδρα στο φαρμακείο του στην Αρτέμιδα, ενώ ειδοποίησε το ΕΚΑΒΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλήρωμα της Κινητής Ιατρικής Μονάδας ΕΚΑΒ Αρτέμιδας έφτασε σε λίγα λεπτά στο σημείο και βρήκε τον τραυματία, ηλικίας περίπου 60-65 ετών, να αιμορραγεί ακατάσχετα από τραύμα στο πόδι.

Με τις κατάλληλες ενέργειες κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία, τοποθέτησαν δύο ορούς και σταθεροποίησαν την κρίσιμη κατάσταση του ασθενούς.

Ο άνδρας διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε και εγκαταλείφθηκε ο άτυχος άνδρας.

Για ακόμη μία φορά, η Κινητή Ιατρική Μονάδα ΕΚΑΒ Αρτέμιδος απέδειξε την ετοιμότητα και την καθοριστική συμβολή της στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.