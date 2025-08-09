Ελλάδα

Αρχαία Ολυμπία: Σε ύφεση η φωτιά στο Χελιδόνι – Συνεχίζεται η μάχη με τους ισχυρούς ανέμους

Καλύτερη η εικόνα το πρωί του Σαββάτου, αλλά οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή
Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία
Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR via EUROKINISSI

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025) στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας, είναι σε ύφεση το Σαββάτο πρωί. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, απειλώντας κοινότητες όπως η Ηράκλεια, για την οποία δόθηκε εντολή εκκένωσης. Μηνύματα από το 112 στάλθηκαν επίσης στους κατοίκους των Καρουτών και της Σμίλας, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τον Πύργο.

Στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία
Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR via EUROKINISSI
Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία
Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR via EUROKINISSI
Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία
Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR via EUROKINISSI
Ρύψεις νερού κατά τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία
Ρύψεις νερού κατά τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR via EUROKINISSI
Κάηκαν αυτοκίνητα στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία
Κάηκαν αυτοκίνητα στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR via EUROKINISSI
Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία
Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR via EUROKINISSI

Ήδη έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια, αποθήκες και αυτοκίνητα, με τις αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μάχη για τη ζωή του δίνει το βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι στα Χανιά – Αναπάντητα τα ερωτήματα για τις συνθήκες του ατυχήματος
Πληροφορίες πως το μπαλκόνι του σπιτιού δεν διέθετε προστατευτικά κάγκελα - Με κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα συνέχει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ το μικρό παιδί
Μωρό
Δραματική η κατάσταση στην Ηράκλεια στην Αρχαία Ολυμπία, μπήκαν οι φλόγες στο χωριό - Μπαράζ εκκενώσεων με απανωτά 112
Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Άρης Παναγιωτόπουλος μαζί με τις αρχές απομακρύνουν τους πολίτες που κινδυνεύουν - Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες
Φωτιά στην περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία
7
Newsit logo
Newsit logo