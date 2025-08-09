Αρχαία Ολυμπία: Σε ύφεση η φωτιά στο Χελιδόνι – Συνεχίζεται η μάχη με τους ισχυρούς ανέμους

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (08.08.2025) στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας, είναι σε ύφεση το Σαββάτο πρωί. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, απειλώντας κοινότητες όπως η Ηράκλεια, για την οποία δόθηκε εντολή εκκένωσης. Μηνύματα από το 112 στάλθηκαν επίσης στους κατοίκους των Καρουτών και της Σμίλας, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τον Πύργο.

Στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Ήδη έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια, αποθήκες και αυτοκίνητα, με τις αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.