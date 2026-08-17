Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 28χρονος που πυροβόλησε 14χρονο μετά από φραστικό επεισόδιο με πεζή

Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (15.08.2026) σε οικισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 14χρονος και ένας 25χρονος. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι πυροβολισμοί στον Ασπρόπυργο σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικά περιστατικά, τα οποία εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής. Εκτός από τον 28χρονο, οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση και αναζητούνται.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο ένα περιστατικό ο 28χρονος, ενώ οδηγούσε όχημα, φέρεται να είχε φραστικό επεισόδιο με γυναίκα που κινούνταν πεζή. Στη συνέχεια, φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα προς το μέρος της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 14χρονος γιος της. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Πυροβολισμοί εναντίον κατοικίας

Λίγο νωρίτερα είχε σημειωθεί δεύτερο περιστατικό στον ίδιο οικισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δύο άτομα προσέγγισαν κατοικία και πυροβόλησαν με καραμπίνα προς το σπίτι.

Από τα πυρά τραυματίστηκε στο δεξί χέρι ένας 25χρονος, ο οποίος επίσης διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

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Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας τα στοιχεία που συγκέντρωσαν στο πλαίσιο της προανάκρισης, προχώρησαν στην ταυτοποίηση των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στα δύο περιστατικά.

Ακολούθησαν εκτεταμένες αναζητήσεις από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 28χρονο στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.