Ασπρόπυργος: Δυο τραυματίες μετά από πυροβολισμούς

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 16 Αυγούστου στην περιοχή των Νεόκτιστων Ασπροπύργου.

Το σκηνικό με τους πυροβολισμούς έγινε περίπου στις 20:00 κατά την διάρκεια γλεντιού στην περιοχή Τζαβερδέλλα στον Ασπρόπυργο, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ατόμων.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες δύο άντρες άνοιξαν πυρ με καραμπίνα τραυματίζοντας έναν 25χρονο, ενώ από τα σκάγια τραυματίστηκε και ένας 14χρονος.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.