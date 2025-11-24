Ελλάδα

Αχαρνές: Διέρρηξαν φαρμακείο και συνελήφθησαν – Πέντε ανήλικοι ανάμεσα στους δράστες

Οι κατηγορούμενοι, οι πέντε από τους οποίους είναι 13, 15 και 16 ετών, διέρρηξαν κοινωνικό φαρμακείο και προκάλεσαν φθορές σε τζαμαρία
Αστυνομία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Έξι συλλήψεις σημειώθηκαν την Κυριακή (23.11.2025) στην περιοχή των Αχαρνών, για διάρρηξη και απόπειρα κλοπής σε φαρμακείο.

Συνολικά έξι δράστες συνελήφθησαν χτες το πρωί, ανάμεσα στους οποίους ήταν πέντε ανήλικοι ηλικιών 13, 15 και 16 ετών, ενώ χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (ομάδα ΔΙΑΣ) και σε έναν 19χρονο, που «μπούκαραν» σε φαρμακείο στις Αχαρνές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ οι κατηγορούμενοι διέρρηξαν κοινωνικό φαρμακείο και προκάλεσαν φθορές σε τζαμαρία.

Μετά από κλήση και κατόπιν αναζητήσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους έξι κατηγορούμενους σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες για απόπειρα κλοπής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
238
204
188
89
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άδωνις Γεωργιάδης – Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Αμερικανίδα πρέσβης στο υπουργείο Υγείας για τον Ψηφιακό Βοηθό Πολίτη
Ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη θα προσφέρει στους πολίτες προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους, στις συνταγές, στα ραντεβού, στις προληπτικές εξετάσεις και στους εμβολιασμούς τους
Ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο υπουργείο Υγείας
Αναστάτωση και στο νέο σχολείο όπου μεταφέρθηκε η δασκάλα από το Λουτράκι μετά την καταγγελία για τον 6χρονο
«Ανησυχούμε και περιμένουμε, δεν είναι ευχάριστο για τη σχολική κοινότητα αλλά δεν μαζεύουμε υπογραφές», λέει στο newsit.gr ο πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του νέου σχολείου
Δασκάλα 15
Newsit logo
Newsit logo