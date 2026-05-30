Βασίλης Ζούλιας: Η μεταφυσική ιστορία με το φόρεμα της Μαρίας Καρυστιανού – «Τελικά το επέλεξε η Μάρθη»

Με δημιουργία του γνωστού Έλληνα σχεδιαστή μόδας, Βασίλη Ζούλια, είχε επιλέξει να εμφανιστεί στην ανακοίνωση του νέου της κόμματος η Μαρία Καρυστιανού, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα ασπρόμαυρο σύνολο, που αποτελούνταν από μια μαύρη εντυπωσιακή μακριά φούστα και ένα λευκό πουκάμισο που στην αριστερή του πλευρά είχε ένα μεγάλο μαύρο λουλούδι.

Εκείνη την μέρα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω στην ηγέτιδα του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Σύμφωνα με τον ίδιο τον Βασίλη Ζούλια, ο οποίος είχε μιλήσει σε πρωινή εκπομπή για το συγκεκριμένο φόρεμα, η Μαρία Καρυστιανού «μας έχει επισκεφτεί εδώ και καιρό, πριν από ένα μήνα. Δεν είναι ακριβό το φόρεμα, έχει μια λογική τιμή. Δεν ξέραμε ότι θα ήτανε για αυτή τη στιγμή. Το έχουμε χρόνια στη συλλογή μας, φέτος το κάναμε με το σχέδιο. Όποιος πενθεί δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ντυμένος στα κατάμαυρα».

Ωστόσο σήμερα, ο πασίγνωστος σχεδιαστής έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στην οποία εξηγούσε μία συγκλονιστική ιστορία, την οποία αποκάλεσε «μεταφυσική», καταλήγοντας στο ότι το συγκεκριμένο σχέδιο φορέματος το διάλεξε η κόρη της Μαρίας Καρυστιανού, Μάρθη Ψαροπούλου, η οποία σκοτώθηκε στα Τέμπη, το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Όπως αποκάλυψε, η μητέρα του αγοριού της κολλητής της Μάρθης, είναι συνεργάτιδα του Βασίλη Ζούλια, και μάλιστα είναι η γυναίκα που τους προμηθεύει τα τριαντάφυλλα. Την τελευταία φορά που επισκέφτηκαν την Αθήνα η κόρη της Μαρίας Καρυστιανού μαζί με την κολλητή της, φιλοξενήθηκαν από την συγκεκριμένη γυναίκα.

Στο σπίτι της, η συνεργάτιδα του γνωστού σχεδιαστή, είχε τα σχέδια του λουλουδιού, το οποίο τελικά κατέληξε να ράβεται πάνω στο «Stella Dress» που επέλεξε να φορέσει η Μαρία Καρυστιανού στην παρουσίαση του κόμματός της. «Οι “συμπτώσεις” πολλές αλλά αυτή η ιστορία που μόνο σύμπτωση δεν μπορεί να είναι..», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Βασίλης Ζούλιας.

Η ανάρτηση

«Μια μεταφυσική ιστορία για μια μητέρα ,μια κόρη και ένα μαύρο τριαντάφυλλο…

Η Μαρία Καρυστιανου έχει πει ότι μπήκε στον χώρο της πολιτικής για να ζητήσει δικαιοσύνη και δικαίωση για την δολοφονία της κόρης της Μάρθης στα Τέμπη.

Όλα καλά ως εδώ και κατανοητά από όλους.

Όταν ήρθε η ώρα να αναγγείλει την πολιτική της κίνηση, επέλεξε από εμάς το φόρεμα με το μαύρο τριαντάφυλλο στο αριστερό μέρος της καρδιάς .

Επίσης όλα καλά…

Απλά οι “συμπτώσεις” πολλές και θα εξηγήσω ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να εξηγήσω τα ανεξήγητα…

Η Μάρθη λοιπόν είχε μια κολλητή φίλη την Φραντσέσκα όπου μαζί ταξίδεψαν το μοιραίο εκείνο βράδυ από Αθήνα Θεσσαλονίκη.

Η Φραντζέσκα είχε έναν δεσμό με ένα αγόρι από την Αθήνα και πολύ συχνά έμεναν στο σπίτι του όπου έμενε με την μητέρα του κάπου στη Βούλα.

Η μητέρα του είναι η γυναίκα που μας προμηθεύει τα τριαντάφυλλα…

Όταν αυτή η γυναίκα είδε την Μαρία Καρυστιανού να το φοράει με πήρε τηλέφωνο και μου είπε αυτή την ιστορία που μόνο σύμπτωση δεν μπορεί να είναι..

Η Μάρθη στην τελευταία της επίσκεψη στην Αθήνα κοιμήθηκε στο σπίτι με τα τριαντάφυλλα δείγματα.

Αυτά…για όσους άρχισαν να λένε διάφορα για την επιλογή του φορέματος. Τελικά το φόρεμα το επέλεξε η Μάρθη. ΞΕΚΑΘΑΡΑ…».