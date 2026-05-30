Αυξάνονται από σήμερα τα πρόστιμα στα ΜΜΜ για τους επιβάτες που δεν έχουν εισιτήριο – Φτάνουν στα 100 ευρώ

Τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τίθενται σε ισχύ από σήμερα (30.05.2026) με στόχο τη μείωση των παραβατών.

Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα δέκα ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον τριάντα ημερών.

Μέχρι τώρα, η ποινή για μη κατοχή εισιτηρίου ανερχόταν σε 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο.

Οι αλλαγές αφορούν λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τις αρμόδιες αρχές να επιδιώκουν τον περιορισμό της παραβατικότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αστικών συγκοινωνιών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχετική υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί τον νόμο 5290/2026, που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 28 Μαΐου και έχει ισχύ από σήμερα 30 Μαΐου 2026.

Πλαίσιο και για τα περιστατικά βίας

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερη αντιμετώπιση των περιστατικών βίας σε βάρος ελεγκτών και εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στο εξής, οι επιθέσεις κατά του προσωπικού θα διώκονται αυτεπάγγελτα, καθώς θεωρούνται πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών, αλλά και την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

Η ρύθμιση αυτή έρχεται ως απάντηση στα αυξημένα περιστατικά επιθετικότητας που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα κατά τη διάρκεια ελέγχων εισιτηρίων.

Παράλληλα, τα νέα μέτρα δίνουν τη δυνατότητα επιβολής κοινωφελούς εργασίας σε όσους προκαλούν φθορές ή προβαίνουν σε βανδαλισμούς στις υποδομές των ΜΜΜ.

Αντί της αποκλειστικής επιβολής χρηματικών προστίμων, οι παραβάτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, όπως καθαρισμοί και παρεμβάσεις συντήρησης σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των συγκοινωνιακών φορέων.

Την ίδια στιγμή, προχωρά η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη με στόχο την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών.

Ήδη, η πρώτη κάμερα νέας γενιάς έχει τοποθετηθεί πιλοτικά στον σταθμό ΗΣΑΠ «Περισσός», πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα, σηματοδοτώντας την έναρξη εφαρμογής του νέου προγράμματος επιτήρησης.