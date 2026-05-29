Ελλάδα

Κάλυμνος: Διάσωση 24χρονου Αμερικανού μετά από ατύχημα σε αναρρίχηση

Οι διασώστες προσέγγισαν τον τραυματία σε δύσβατο σημείο και τον μετέφεραν με φορείο έως την πλησιέστερη παραλία
Κάλυμνος
Επιχείρηση διάσωσης στην Κάλυμνο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης 24χρονου Αμερικανού τουρίστα στην περιοχή «Σικάτη» στην Κάλυμνο, έπειτα από τραυματισμό του σε αναρρίχηση

Ο νεαρός βρισκόταν μαζί με άλλους δυο τουρίστες για αναρρίχηση στην περιοχή «Σικάτη» στην Κάλυμνο όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίστηκε και αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης. 

Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της ομάδας, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β’ Τάξης Καλύμνου, με τη συμμετοχή επτά εθελοντών, καθώς και μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης Καλύμνου.

Οι διασώστες προσέγγισαν τον τραυματία σε δύσβατο σημείο και τον μετέφεραν με φορείο έως την πλησιέστερη παραλία.

Από εκεί παρελήφθη από ιδιωτικό σκάφος, το οποίο τον μετέφερε σε άλλο σημείο του νησιού, όπου ανέμενε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
119
76
68
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σύλλογος συγγενών θανόντων στο Μάτι: Οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται
«Ο έντιμος βίος δεν μπορεί να μετριέται μόνο από το τυπικό λευκό ποινικό μητρώο, αλλά και από το ουσιαστικό βάρος της ευθύνης απέναντι σε κάθε ανθρώπινη ζωή»
Φωτιά στο Μάτι
Newsit logo
Newsit logo