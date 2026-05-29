Κάλυμνος: Διάσωση 24χρονου Αμερικανού μετά από ατύχημα σε αναρρίχηση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης 24χρονου Αμερικανού τουρίστα στην περιοχή «Σικάτη» στην Κάλυμνο, έπειτα από τραυματισμό του σε αναρρίχηση

Ο νεαρός βρισκόταν μαζί με άλλους δυο τουρίστες για αναρρίχηση στην περιοχή «Σικάτη» στην Κάλυμνο όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίστηκε και αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης.

Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της ομάδας, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β’ Τάξης Καλύμνου, με τη συμμετοχή επτά εθελοντών, καθώς και μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης Καλύμνου.

Οι διασώστες προσέγγισαν τον τραυματία σε δύσβατο σημείο και τον μετέφεραν με φορείο έως την πλησιέστερη παραλία.

Από εκεί παρελήφθη από ιδιωτικό σκάφος, το οποίο τον μετέφερε σε άλλο σημείο του νησιού, όπου ανέμενε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσηλευτικό ίδρυμα.