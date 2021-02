Αυτοί είναι οι 5 δήμοι που μπαίνουν σε ολικό lockdown – Όλα τα μέτρα

Ολικό lockdown θα εφαρμοστεί από αύριο Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στους Δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Όπως έκανε γνωστό ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς , στο Δήμο Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού ήταν 34 στις 30 Ιανουαρίου, όταν ξεκίνησαν να ισχύουν τα επιπλέον περιοριστικά μέτρα, και αυτή τη στιγμή είναι 45.

Αντίστοιχα, ο Δήμος Μυκόνου είχε 25 ενεργά κρούσματα στις 30 Ιανουαρίου όταν ξεκίνησαν να ισχύουν τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα και σήμερα έχει 50. Άρα παρά τα μέτρα, ο αριθμός των κρουσμάτων έχει διπλασιαστεί.

Ο δε Δήμος Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, είχε 189 ενεργά κρούσματα στις 30 Ιανουαρίου όταν ξεκίνησε η ισχύς των πρόσθετων περιοριστικών μέτρων και αυτή τη στιγμή έχει 292 ενεργά κρούσματα. Δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες τα κρούσματα έχουν αυξηθεί κατά 35%.

Στο Δήμο Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, τα ενεργά κρούσματα ήταν 173 στις 30 Ιανουαρίου που ξεκίνησαν να ισχύουν τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα και αυτή τη στιγμή είναι 349,

έχουν δηλαδή υπερδιπλασιαστεί μέσα σε μερικές ημέρες (αύξηση των κρουσμάτων 50,43%).

Τέλος, αυξητική τάση των κρουσμάτων παρατηρείται και στο Δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Πιο συγκεκριμένα, τα ενεργά κρούσματα την 1η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η ισχύς

των πρόσθετων μέτρων, ήταν 43 και αυτή τη στιγμή είναι 78.

Σε αυτές τις περιοχές θα εφαρμοστεί ολικό lockdown το οποίο θα ισχύει από αύριο Σάββατο 6 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα: Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα super market, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης.

Να σημειωθεί ότι τα Δημοτικά Σχολεία και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας μόνο, λόγω της μη ανίχνευσης μεταλλάξεων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτιών της διασποράς του ιού στα νησιά αυτά.

Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους Δήμους – η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των Δικαστηρίων.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

Επιπλέον, με δεδομένα τα ευρήματα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση, στις περιοχές αυτές αναστέλλεται και η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι και στις περιοχές αυτές, όπως και στις «κόκκινες» περιοχές:

– Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, με μοναδική εξαίρεση τη μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για σύντομη βόλτα κατοικίδιου γύρω από τη μόνιμη κατοικία.

– Ενώ παραμένουν σε αναστολή κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και η λειτουργία τωνχώρων πολιτισμού.

Επίσης είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους και η εφαρμογή της τηλε-εργασίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό (τουλάχιστον 50% για τις περιοχές αυτές).

Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν, όπως και σε όλη τη χώρα, με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.