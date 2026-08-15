Δεκαπενταύγουστος στην Τήνο: Live η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας

Στο επίκεντρο των εορτασμών για τον Δεκαπενταύγουστο βρίσκεται και φέτος η Τήνος, με χιλιάδες πιστούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό να έχουν κατακλύσει το νησί για να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας στους δρόμους της Χώρας.

Ο Δεκαπενταύγουστος στην Τήνο αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα, με ανθρώπους κάθε ηλικίας να φτάνουν στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας για να ανάψουν ένα κερί, να εκπληρώσουν ένα τάμα και να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις.

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Η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας

Κορυφαία στιγμή του εορτασμού αποτελεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας, η οποία μεταφέρεται με τιμές στους δρόμους της Χώρας, παρουσία πλήθους πιστών.

Από νωρίς το πρωί, οι δρόμοι γύρω από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας έχουν γεμίσει από προσκυνητές, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που έχουν ταξιδέψει στην Τήνο αποκλειστικά για τις εκδηλώσεις της 15ης Αυγούστου.

Ανθρωποι κάθε ηλικίας περιμένουν υπομονετικά για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας, μεταφέροντας μαζί τους τάματα και αφιερώματα. Για αρκετούς, το ταξίδι στο κυκλαδίτικο νησί αποτελεί εκπλήρωση προσωπικού τάματος, ενώ άλλοι επιστρέφουν κάθε χρόνο ακολουθώντας μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών.

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Τήνος: Η «πρωτεύουσα» του Δεκαπενταύγουστου

Η Τήνος έχει συνδεθεί όσο λίγοι τόποι στην Ελλάδα με τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αποτελώντας διαχρονικά σημείο αναφοράς για τους πιστούς τον Δεκαπενταύγουστο.

Το νησί υποδέχεται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι φτάνουν για να προσκυνήσουν την Παναγία της Τήνου, να ανάψουν ένα κερί ή να εκπληρώσουν κάποιο τάμα.

Για περισσότερο από δύο αιώνες, το προσκύνημα της Μεγαλόχαρης έχει συνδεθεί με την πίστη και την ελπίδα, αλλά και με προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που φτάνουν στο νησί αναζητώντας δύναμη και παρηγοριά.

Η εικόνα της Παναγίας και ο ναός της Ευαγγελίστριας αποτελούν έτσι και φέτος το επίκεντρο των εορτασμών, με τη λιτάνευση να σηματοδοτεί την κορύφωση μιας ημέρας που έχει ταυτιστεί με την Τήνο και τη μακρά θρησκευτική παράδοσή της.