SEAJETS: Έκτακτα δρομολόγια και τροποποιήσεις τον Δεκαπενταύγουστο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Προβλήματα καταγράφονται και σήμερα, Σάββατο(15.08.2026) στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς ισχυροί άνεμοι που πνέουν στα πελάγη, με την SEAJETS να ενημερώνει το επιβατικό κοινό για τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες.

Δείτε παρακάτω τα δρομολόγια της SEAJETS που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες σήμερα, Σάββατο.

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Αναχωρήσεις από Πειραιά:

WORLDCHAMPION JET στις 11.30 για Πάρο – Νάξο – Σαντορίνη – Ηράκλειο

CHAMPION JET 2 στις 14.00 για Σύρο – Τήνο – Μύκονο

EUROCHAMPION JET στις 15.00 για Σύρο – Μύκονο – Πάρο – Νάξο – Ίο – Σαντορίνη

CHAMPION JET 1 στις 15.00 για Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Μήλο

Αναχωρήσεις από Λαύριο:

TERA JET 2 στις 15.00 για Τήνο – Μύκονο

SUPERSTAR στις 15.00 για Άνδρο – Τήνο

Επίσης μπορείτε να επισκευτείτε το Seajets.com για περισσότερες λεπτομέρειες.