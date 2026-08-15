Δεκαπενταύγουστος: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 21 περιοχές – Οριοθετημένη η φωτιά στην Κω, χωρίς ενεργό μέτωπο στο Ρέθυμνο

Δεκαπενταύγουστο με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς θα ζήσουμε και φέτος αφού 21 περιοχές βρίσκονται σήμερα (15/8/2026) σε συναγερμό κατηγορίας 4 για φωτιές.

Παράλληλα οι πυρκαγιές που εκδηλωθήκαν χθες σε Κω και Ρέθυμνο παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα. Οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Πυλί της Κω, που σημαίνει ότι οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν εστίες αναζωπυρώσεων σήμερα Δεκαπεντάυγουστο.

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Στα Σελλιά Ρεθύμνου δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο.

Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολίτικής Προστασίας 21 περιοχές στην επικράτεια βρίσκονται σήμερα στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) για εκδήλωση φωτιάς.

Συνολικά 53 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, ενώ τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις που συνδέονται με τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς.

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Κως

Στην Κω, σε ένα από τα σημεία όπου η φωτιά είχε παρουσιάσει μεγαλύτερη ένταση, οι φλόγες έφτασαν σε προσβάσιμη περιοχή, επιτρέποντας στις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να προσεγγίσουν και να επιχειρήσουν αποτελεσματικότερα.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κω, Σταμάτης Καμπουράκης, στην περιοχή σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται άμεσα. Ωστόσο, οι ισχυρές ριπές ανέμου εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου.

Το έργο των επίγειων δυνάμεων δυσχεραίνει και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, με αποτέλεσμα να απαιτείται συνεχής επιτήρηση και ιδιαίτερα προσεκτικές κινήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην περιοχή παραμένουν πυροσβέστες, εθελοντές και μηχανήματα έργου, με όλες τις δυνάμεις να βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, κυρίως εξαιτίας των ανέμων, καθώς ακόμη και μια μικρή αναζωπύρωση θα μπορούσε να προκαλέσει νέα προβλήματα.

Ρέθυμνο

Στο Ρέθυμνο η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ανέμων, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και μέσα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Μέχρι τη δύση του ηλίου στην επιχείρηση συμμετείχαν και εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας διαδοχικές ρίψεις νερού.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα, με κατεύθυνση μέσω του παραλιακού δρόμου προς την παραλία Κόρακα στο Ροδάκινο.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 89 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 25 οχήματα ενώ, ως τη δύση του ήλιου, από αέρος επιχειρούσαν ρίψεις 4 ελικόπτερα. Συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στο Φωτεινάρι έσπευσαν ένα πλωτό περιπολικό και δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα σκάφος της Frontex και ιδιωτικά μέσα, για να συνδράμουν σε περίπτωση που χρειαστεί.

Μυτιλήνη: Δύο συλλήψεις για εργασίες με χορτοκοπτικό

Στη Μυτιλήνη, την Παρασκευή, συνελήφθησαν από το ΑΚΑΕΕ Λέσβου δύο ημεδαποί, ηλικίας 28 και 44 ετών, επειδή εκτελούσαν θερμές εργασίες με χορτοκοπτικό μηχάνημα με αλυσίδα.

Οι εργασίες πραγματοποιούνταν περίπου στις 20:00, μέσα σε γεωργική έκταση με ελαιόδενδρα, επί της Εθνικής Οδού Λουτρόπολης Θερμής – Πηγής, στην Τοπική Κοινότητα Πηγής του Δήμου Μυτιλήνης.

Την ημέρα εκείνη ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Πάτρα: Άναψε φωτιά σε ξερά χόρτα, άχυρα και απορρίμματα

Στην Πάτρα, επίσης την Παρασκευή, συνελήφθη από το ΑΚΑΕΕ Αχαΐας ένας 53χρονος ημεδαπός, ο οποίος περίπου στις 21:30 άναψε και διατηρούσε φωτιά σε σωρό με ξηρά χόρτα, άχυρα και απορρίμματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του, στην περιοχή της Ανθούπολης του Δήμου Πατρέων, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 4.

Σε βάρος του 53χρονου επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Κάλαμος: Συνελήφθη 31χρονος επειδή έκανε χρήση ψησταριάς κοντά σε δάσος

Στον Κάλαμο, το Σάββατο, συνελήφθη από το ΑΚΑΕΕ Ανατολικής Αττικής ένας 31χρονος ημεδαπός, ο οποίος στις 14:40 έκανε, κατά παράβαση της νομοθεσίας, χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική έκταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού και ακραίου κινδύνου.

Στον 31χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

713 πρόστιμα και 296 συλλήψεις από τις αρχές του έτους

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 14 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 713 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας, συνολικού ύψους 1.127.843,21 ευρώ.

Το ίδιο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί 296 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 266, ποσοστό 89,86%, αφορούν περιστατικά από αμέλεια και οι 30, ποσοστό 10,14%, περιπτώσεις πρόθεσης.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και επισημαίνει ότι η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών.