Διαμαντής Καραναστάσης: «Είναι πολύ μικρό για να το συζητάμε» είπε για το θετικό αλκοτέστ και την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης

Ο Διαμαντής Καραναστάσης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μπροστά στις κάμερες μετά την αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για ένα μήνα, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το βράδυ του Σαββάτου (20-12-2025) ο σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου κλήθηκε να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις και εμφανίστηκε λακωνικός. Όπως είπε, δεν συνέβη κάτι τόσο σοβαρό, που να δικαιολογεί όλες αυτές τις συζητήσεις που έγιναν.

Ο Διαμαντής Καραναστάσης έπεσε σε τροχονομικό μπλόκο την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ λίγο πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 0,24mg/l. Εκείνος είχε 0,29mg/l όπως έδειξε το αλκοτέστ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο 350 ευρώ και να του αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.

Όταν ρωτήθηκε για το θετικό αλκοτέστ και τις συνέπειες που ακολούθησαν, απάντησε χαρακτηριστικά: «Καμία περιπέτεια, περιπέτειες είναι άλλα πράγματα. Αυτό είναι πολύ μικρό για να το συζητάμε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο πριν από τον έλεγχο στον Διαμαντή Καραναστάση, οι αστυνομικοί είχαν πραγματοποιήσει αλκοτέστ και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το οποίο ήταν αρνητικό.

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά το θετικό αλκοτέστ, ο Διαμαντής Καραναστάσης περιέγραψε τα όσα έζησε και υποστήριξε πως είχε πιει μόνο δύο ποτήρια κρασί.