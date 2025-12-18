Ελλάδα

Ο Διαμαντής Καραναστάσης πιάστηκε να οδηγεί ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο – Του πήραν το δίπλωμα και «έφαγε» πρόστιμο 350 ευρώ

Πριν από εκείνον η αστυνομία είχε κάνει αλκοτέστ και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου το οποίο ήταν αρνητικό
Ο Διαμαντής Καραναστάσης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Ο Διαμαντής Καραναστάσης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Ο πρώην βουλευτής, Διαμαντής Καραναστάσης, πιάστηκε την Τρίτη (16/12/2025) το βράδυ να οδηγεί το αυτοκίνητό του στο κέντρο της Αθήνας ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ, σε ποσότητα πάνω από αυτή που επιτρέπει ο νόμος για έναν οδηγό.

Ο ηθοποιός και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης, ελέγχθηκε από αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ λίγο πάνω από το όριο που θα επιτρεπόταν για να οδηγήσει. Το όριο είναι 0,24mg/l  και εκείνος είχε 0,29mg/l .

Μάλιστα πριν τον Διαμαντή Καραναστάση οι αστυνομικοί έκαναν αλκοτέστ στην Ζωή Κωνσταντοπούλου το οποίο ήταν αρνητικό.

Οι αστυνομικοί του επέβαλαν πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ του αφαίρεσαν το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως προβλέπεται από τον ΚΟΚ.

