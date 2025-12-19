Διαμαντής Καραναστάσης: Η πρώτη αντίδραση για την αφαίρεση διπλώματος λόγω αλκοόλ – «Από αύριο μόνο φραπέ»

Φραπέ «υποσχέθηκε» να πίνει μόνο από εδώ και πέρα ο Διαμαντής Καραναστάσης αφού έφαγε πρόστιμο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και ηθοποιός, Διαμαντής Καραναστάσης «πιάστηκε» από την Τροχαία την Τρίτη (16.12.2025) να οδηγεί έχοντας πιει αλκοόλ. Το όριο είναι 0,24mg/l και εκείνος είχε 0,29mg/l. Έτσι, του κόπηκε πρόστιμο 350 ευρώ και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως ακριβώς προβλέπει ο νέος ΚΟΚ.

Το βράδυ της Πέμπτης έκανε ανάρτηση στα social media λέγοντας πως ήπιε μόνο 2 ποτήρια κρασί και ξεκίνησε να οδηγεί αμέσως χωρίς να περιμένει καθόλου. Στο τέλος έγραψε πως η τροχαία έκανε σωστά τη δουλειά της και από εδώ και πέρα θα πίνει μόνο φραπέ.

«Πριν 2 ημέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μία συνάντηση και μετά –δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι χωρίς να περιμένω καθόλου. Σε έναν άνδρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί, η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l). Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο εξαιρετικά αυστηρό όριο. Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη δεν είναι είδηση 2 ημέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί. Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ», έγραψε στο story του.