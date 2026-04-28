Δικαστικοί υπάλληλοι για την επίθεση στο Εφετείο: Διακοπή εργασιών την Τετάρτη και συγκέντρωση διαμαρτυρίας – «Δεν είμαστε αναλώσιμοι»

Ολοήμερη διακοπή εργασιών για αύριο, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας, αποφάσισε ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, μετά την ένοπλη επίθεση στο Εφετείο, κατά την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερις δικαστικές υπάλληλοι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) άνδρας εισήλθε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθήνας και πυροβόλησε τρεις φορές στο έδαφος με καραμπίνα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, τέσσερις εργαζόμενες.

«Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, κουράγιο και στεκόμαστε στο πλευρό τους με όλη μας τη δύναμη», αναφέρει ο ΣΔΥΑ, υπογραμμίζοντας ότι το περιστατικό με τους πυροβολισμούς αναδεικνύει εκ νέου την ανάγκη για ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας στα δικαστήρια.

«Δεν είμαστε αναλώσιμοι»

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας ζητά την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος και κάνει λόγο για επιβεβαίωση των «ειδικών συνθηκών» υπό τις οποίες εργάζονται οι δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη τη χώρα. «Δεν είμαστε αναλώσιμοι», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Ως πρώτη αντίδραση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε έκτακτη ολοήμερη διακοπή εργασιών αύριο, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, καθώς και συγκέντρωση στις 09.30 στον αίθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου.

Η αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Για «πρωτοφανή επίθεση» στον χώρο των δικαστηρίων έκανε λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, επισημαίνοντας ότι από το περιστατικό τέθηκε σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα δικαστικών υπαλλήλων και πολιτών.

Η Ένωση διαμαρτύρεται για την απουσία επαρκών μέτρων ασφαλείας στα δικαστήρια, σημειώνοντας ότι έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους. «Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της», αναφέρει, καλώντας για ακόμη μία φορά την Πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα «πριν να είναι πολύ αργά».

«Η βία και οι απειλές δεν έχουν θέση σε κράτος δικαίου»

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, εκφράζοντας «έντονο προβληματισμό» για τα διαδοχικά περιστατικά βίας σε δικαστικούς χώρους της Αθήνας.

Η Ένωση αναφέρεται τόσο στην επίθεση με βαριοπούλες και τους βανδαλισμούς στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στις 26 Απριλίου, όσο και στο σημερινό περιστατικό ένοπλης βίας στη Λουκάρεως.

«Η βία, οι απειλές, οι βανδαλισμοί και κάθε μορφή εκφοβισμού δεν έχουν θέση σε ένα κράτος δικαίου», σημειώνουν οι εισαγγελείς, ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα δικαστικά κτίρια.

Παράλληλα, εκφράζουν τη συμπαράστασή τους προς τις τραυματισθείσες δικαστικές υπαλλήλους και καλούν την Πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων.

«Η Δικαιοσύνη οφείλει και θα συνεχίσει να λειτουργεί με νηφαλιότητα, ανεξαρτησία και ασφάλεια, μακριά από κάθε μορφή φόβου ή βίας», καταλήγει η ανακοίνωση.