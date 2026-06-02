Δίκη για τα Τέμπη: Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι παραστάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων

Απέρριψε την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου
Το κτίριο της δίκης για τα Τέμπη / Eurokinissi
Με την πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας ξεκίνησε η σημερινή (02.06.2026) συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Επιπλέον, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί η δήλωση του σωματείου μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και η δήλωση του ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, πρότεινε να μη γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.

