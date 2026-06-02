Τροχαίο στην Ιόνια Οδό: 47χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο φορτηγό του μετά από πρόσκρουση σε μπάρες

Αναμένεται να διευκρινιστεί αν ο θάνατος προήλθε από τη σύγκρουση ή από παθολογικά αίτια που οδήγησαν στην πρόσκρουση
Τραγική κατάληξη είχε ένα τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί (2/6/2026) στο 150ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στο ρεύμα προς Ιωάννινα, με τον οδηγό φορτηγού να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο όχημά του.

Σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας για το τροχαίο, το φορτηγό βρέθηκε ακινητοποιημένο στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος, έχοντας προηγουμένως προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες της Ιόνιας Οδού. 

Παρά την άμεση κινητοποίηση και τη μεταφορά του με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Πλέον αναμένεται να διευκρινιστεί αν ο θάνατος προήλθε από τη σύγκρουση ή από παθολογικά αίτια που οδήγησαν στην πρόσκρουση.

